ولایتمداری مهمترین ویژگی نماینده مجلس است

حجت الاسلام جواد نیک بین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مردم باید با درایت و معرفت و تحقیق در مورد سوابق کاندیداها و همچنین مشورت با کارشناسان امر، در انتخابات شرکت کرده و فرد اصلح را انتخاب کنند.

وی با اشاره به وظیفه سنگین روحانیت در انتخابات پیش رو بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: روحانیت در شرایط حساس و غبار آلود جامعه باید همچون چراغی به مردم در جهت یافتن مسیر صحیح خود کمک کند.

استاد حوزه علمیه حاج شیخ ادامه داد: نکته‌ای که مقام معظم رهبری تاکید داشتند و باید به آن توجه کرد این است که نماینده به اعتبار اینکه از ملت رای می گیرد و باید وکیل ملت باشد باید نسبت به حق و حقوق ملت متعهد باشد و همیشه سمت و سوی احقاق حق ملت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود: اگر کاندیدای نمایندگی به مال اندوزان طمع داشته و سخنگوی آنها بوده و با عوامل قدرت در ارتباط باشد، باید بعد‌ها از منافع آنها دفاع کند، در این فرض به طور قطع نماینده از وظیفه نمایندگی خارج می‌شود و نمی تواند از حق مردم دفاع کند.

نیک بین به ولایت مداری مردم هم اشاره کرد و افزود:‌ باید توجه داشت که این مردم، همان مردمی هستند که با یک فرمان امام، به خیابان ها ریختند و از انقلاب دفاع کردند.

وی افزود: مردم ما نشان داده اند که در مواقع سخت تابع ولایت هستند و این امر‌ پسندیده ای است و همین مردم باید بدانند اگر مجلس بخواهد به شکل واقعی، در راس امور بماند و اقتدارش را حفظ کند ملت باید در انتخابات حضور پرشور داشته و مطمئن باشند که کشور بر مبنای نظام مردم سالاری دینی اداره می‌شود.