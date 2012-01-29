به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، استان کرمانشاه در این دوره از جشنواره شعر فجر در بخش استانی میزبان استان‌های لرستان، کردستان و ایلام است و مقرر شده مراسم افتتاحیه جشنواره در روز 18 بهمن ماه در کرمانشاه برگزار شود. این مراسم سرآغازی برای برنامه‌های ملی جشنواره شعر فجر در سراسر کشور خواهد بود.

این مراسم ساعت 14 روز 18 بهمن ماه با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یحیی طالبیان قائم مقام وزیر در امور شعر و دبیران علمی و اجرایی جشنواره در تالار انتظار کرمانشاه برگزار می‌شود.

برنامه‌های جشنواره شعر فجر در استان کرمانشاه در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می‌شود که بر اساس آن، صبح، کارگاه تخصصی شعر با حضور اساتید شعر و ادبیات و بعدازظهر مراسم افتتاحیه برگزار می‌شود و شاعران هم به شعرخوانی می‌پردازند.

در مراسم افتتاحیه کتاب مجموعه اشعار «محمد جواد محبت» به حاضران هدیه داده می‌شود.

ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر از 18 بهمن با برگزاری آئین افتتاحیه در کرمانشاه آغاز و تا اول اسفند ماه با برگزاری مراسم اختتامیه در تهران به پایان می‌رسد.