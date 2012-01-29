یادواره 960 شهید فرهنگی و دانش آموزی قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر برگزاری بیست و پنجمین دوره یادواره شهدای دانش آموزی و فرهنگی استان قم در حاشیه این یادواره در سخنانی با اشاره به اینکه این یادواره بیست و پنجمین یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموزی استان قم است، گفت: این مراسم هر ساله در ایام الله دهه فجر برگزار می شود.



برقعی ادامه داد: این یادواره فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره بیش از 900 شهید دانش آموز در اقشار مختلف دانش آموزی و دوره های مختلف تحصیلی و 60 شهید فرهنگی و همکاران فرهنگی که در دوران انقلاب و دفاع مقدس به شهادت رسیدند برگزار می‌شود.



اهداف یادواره



وی هدف از برگزاری یادواره را زنده نگه داشتن یاد شهدا ، ارزش های دفاع مقدس عنوان کرد و تصریح کرد: ارزش هایی که شهدای عزیز انقلاب در دوران دفاع مقدس بخاطر اسلام و انقلاب و ولایت خون خود را اهدء کردند باید به نسل سوم منتقل شود.



وی بر لزوم برگزاری این یادواره ها در سال‌های آینده و اثر بخشی آن بر نسل جدید تأکید کرد و افزود: نسل جوان امروز وظیفه دارد تا هم چون گذشتگان از اسلام و دین ناموس خود دفاع کند و لازم است که این یادواره‌ها برگزار شود تا این ارزشها به نسل جدید منتقل شود.



دبیر برگزاری یادواره دلیل برگزاری این یادواره در دهه فجر را، حضور تعداد قابل توجهی از شهدای فرهنگی و دانش آموز در عملیات کربلای پنج عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از شهدای فرهنگیان و دانش آموزان در این عملیات به شهادت رسیدند که به همین دلیل همه ساله در این محدوده زمانی که مرتبط با عملیات کربلای پنج می‌باشد؛ در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب سعی می کنیم این یادواره برگزار شود.



