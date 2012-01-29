برخی دانشگاهها در اجرای قانون کاهش ساعت کار پرستاران تنبلی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی افزود: زمانی که قانون ارتقای بهره وری یا همان قانون کاهش ساعت کاری پرستاران در مجلس تصویب شد همه اعم از جامعه پرستاری و سازمان نظام پرستاری از این مصوبه راضی و خشنود بودند اما روند اجرای این قانون می توانست بهتر از این باشد.

وی گفت: هدف اصلی از تصویب این قانون افزایش رضایتمندی مردم و بیماران از خدمات پرستاری بود که لازمه آن رضایت پرستاران از شغل خود و داشتن مزایای کافی برای زندگی بود، هدف این بود که با کاهش ساعت کاری پرستاران، آنان با قدرت، انگیزه و توان بیشتر به مردم خدمت رسانی کنند و خسته و فرسوده نشوند.

رضایی افزود: اجرای قانون ارتقای بهره وری و کاهش ساعت کاری پرستاران بر اساس شواهد موجود بیش از هر عاملی به اراده دانشگاههای علوم پزشکی بستگی داشته است، هر دانشگاهی که خواسته این قانون را اجرا کند این کار را کرده است، مثلاً این قانون در دانشگاه علوم پزشکی جهرم اجرا شد و رضایت پرستاران را نیز به دنبال داشت.

وی ادامه داد: به نظر من وزیر بهداشت و معاونان این وزارتخانه برای اجرای این قانون مصمم هستند اما اجرا نشدن این قانون در برخی دانشگاهها را باید در انگیزه و اراده مسئولان آن دانشگاه جست و جو کرد و البته نمایندگان مجلس نیز باید نظارت جدی تری برای اجرای این قانون اعمال می کردند.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان کرد: البته تأمین بودجه لازم برای اجرای کامل این قانون از سوی وزارت بهداشت و دولت هم مهم است و وزارت بهداشت هم باید کمک کند اما به نظر من عزم و اراده مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به بودجه در اجرای قانون ارتقای بهره وری و کاهش ساعت کاری پرستاران اهمیت بیشتری دارد.

رضایی افزود: مجلس و نمایندگان مردم باید نظارت بیشتری نسبت به اجرای قانون ارتقای بهره وری در دانشگاههای علوم پزشکی داشته باشند و دانشگاههای که این قانون را اجرا کردند باید تشویق شوند و جاهایی که اجرا نکردند نیز باید نسبت به ضعف عملکرد خود در اجرای این قانون پاسخگو باشند.

وی گفت: در مورد قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز اگر واقعاً مسئولان به نقش مهم و ویژه پرستاران در خدمت رسانی به مردم اعتقاد دارند و می دانند که آنان در خط اول خدمت رسانی به مردم در نظام سلامت قرار دارند و توجه به آنان در واقع توجه به ارتقای سلامت مردم است حتماً این قانون را اجرا می کردند و اکنون که اجرا نشده است باید مجلس ارزیابی کند که اشکال کجاست و آن را رفع کند.