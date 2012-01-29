افشای راز قتل زوج جوان پس از 13 سال

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 14 و 25 دقیقه چهارم بهمن امسال پسر جوانی به نام حمید با مراجعه به کلانتری 176 حسن آباد به مأموران گفت : برادرم به هویت نعمت حدود 12 سال پیش با کمک پدرمان که 5 سال پیش فوت کرد ، خواهر و دامادمان را به قتل رساندند.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور دانشور ، بازپرس شعبه هفتم دادسرای شهرری ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با آغاز تحقیقات در اداره دهم ، حمید در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : حدود 12 سال پیش بود که دامادمان به هویت حسن که در آن زمان 28 سال داشت با خواهرم که 24 سال سن داشت ، ازدواج کرد اما پس از مدت کوتاهی با یکدیگر دچار اختلاف شده و این اختلافات به حدی شدت پیدا کرد که دامادمان اقدام به کتک زدن خواهرم می کرد . هر بار که خواهرمان به خانه پدری می آمد ، حسن با اهالی خانه و پدر و مادرم درگیر می شد تا اینکه پدرم با همکاری برادر بزرگترم به نام نعمت که در آن زمان 15 سال بیشتر نداشت ، تصمیم به کشتن حسن گرفتند. یک روز که حسن به همراه خواهرم به خانه ما آمده بودند ، وی را با تبر و چکش به قتل رسانده و جسدش را در داخل گاراژ ، در زیر خاک پنهان کردند.

با توجه به اظهارات حمید در خصوص قاتل بودن برادرش ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پنجم آذر نعمت 27 ساله را که اعتیاد شدیدی به مصرف مواد مخدر پیدا کرده بود ، دستگیر کردند.

متهم در همان تحقیقات اولیه با اعتراف صریح به ارتکاب جنایت در 12 سال پیش ، به کارآگاهان گفت : حدود 13 سال پیش خواهرم به نام صدیقه در سن 18 سالگی ابتدا با فردی به هویت حسین ازدواج کرد اما به دلیل اختلافاتی که با او پیدا کرد ، از یکدیگر جدا شدند. بعد از گذشت حدود یک سال ، این بار با پسرعمه ام به هویت حسن که برای کار به تهران آمده بود ، ازدواج کرد اما این بار نیز پس از گذشت مدتی خواهرم با حسن نیز دچار اختلاف شد. من به دلیل اینکه حسن خواهرم را کتک می زد و به خانواده ام ناسزا می گفت ، تصمیم به انتقام گرفتم . زمانیکه متوجه شدم که پدرم نیز قصد انتقام و کشتن او را دارد ، به همراه وی نقشه مان را اجرا کردیم. من با تبری که پدرم از قبل آن را برای همین کار تهیه کرده بود ضربه ای را به پشت سر حسن زده و پدرم ـ در حالیکه خواهر و مادرم نیز شاهد صحنه کشته شدن حسن بودند ـ ضرباتی را بوسیله چکش به صورت او زد . پس از کشته شدن حسن ، جنازه اش را در ضلع شمالی گاراژ محل نگهداری خودروهای فرسوده که پدرم در آنجا به عنوان نگهبان کار می کرد برده و در زیر خاک پنهان کرد یم.

کارآگاهان اداره دهم در ادامه رسیدگی به این پرونده ، به تحقیق در خصوص کشته شدن صدیقه پرداخته و متهم ضمن اعتراف صریح به کشته شدن خواهرش منکر هرگونه دخالت در کشته شدن او شد و در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : من دخالتی در کشته شدن خواهرم نداشتم و صدیقه توسط پدر و مادرم به قتل رسید و من تنها در پنهان کردن جنازه اش ، به پدر و مادرم کمک کرده ام.

متهم در ادامه اعترافات خود در خصوص علت و انگیزه دومین جنایت گفت : پس از کشته شدن حسن و گذشت حدود 4 ماه از قتل وی ، خواهرم ما را تهدید می کرد که جریان قتل حسن را به پلیس اطلاع خواهد داد ؛ به همین علت یک روز پدرم که دیگر از تهدیدهای او خسته شده بود با یک روسری که به دور گردن صدیقه انداخت ، وی را به قتل رساند و جنازه را در فاصله چند متری از محل خاک شدن حسن دفن کرد.

با اعترافات صریح متهم در خصوص دو جنایت و محل پنهان کردن اجساد ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با مراجعه به محل دفن اجساد در نشانی خیابان فدائیان اسلام ، موفق به کشف بقایای به جای مانده از دو جسد متعلق به حسن و صدیقه ، در فاصله تقریبی 15 متری از یکدیگر و در گاراژ محل نگهداری خودروهای فرسوده ، شدند.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات متهم در خصوص نقش و مشارکت اعضای خانواده در ارتکاب این دو جنایت ، بازپرس پرونده دستور بازداشت مادر متهم به هویت سکینه 55 ساله را صادر کرد.

با دستگیری متهمان پرونده و اعترافات صریح هر دو متهم در خصوص نقش و مشارکت در ارتکاب این دو جنایت ، دستور بازداشت موقت از سوی قاضی صادر و متهمان جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.

