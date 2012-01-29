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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

اخبار حوادث مهر؛

افشای راز قتل زوج جوان پس از 13 سال

افشای راز قتل زوج جوان پس از 13 سال

راز قتل زوج جوان که 13 سال قبل قربانی یک جنایت خانوادگی شده بودند با کشف بقایای اجاد آنها در محل نگهداری خودروهای فرسوده فاش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 14 و 25 دقیقه چهارم بهمن امسال پسر جوانی به نام حمید با مراجعه به کلانتری 176 حسن آباد به مأموران گفت : برادرم به هویت نعمت حدود 12 سال پیش با کمک پدرمان که 5 سال پیش فوت کرد ، خواهر و دامادمان را به قتل رساندند.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور دانشور ، بازپرس شعبه هفتم دادسرای شهرری ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با آغاز تحقیقات در اداره دهم ، حمید در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : حدود 12 سال پیش بود که دامادمان به هویت حسن که در آن زمان 28 سال داشت با خواهرم که 24 سال سن داشت ، ازدواج کرد اما پس از مدت کوتاهی با یکدیگر دچار اختلاف شده و این اختلافات به حدی شدت پیدا کرد که دامادمان اقدام به کتک زدن خواهرم می کرد . هر بار که خواهرمان به خانه پدری می آمد ، حسن با اهالی خانه و پدر و مادرم درگیر می شد تا اینکه پدرم با همکاری برادر بزرگترم به نام نعمت که در آن زمان 15 سال بیشتر نداشت ، تصمیم به کشتن حسن گرفتند. یک روز که حسن به همراه خواهرم به خانه ما آمده بودند ، وی را با تبر و چکش به قتل رسانده و جسدش را در داخل گاراژ ، در زیر خاک پنهان کردند.

با توجه به اظهارات حمید در خصوص قاتل بودن برادرش ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پنجم آذر نعمت 27 ساله را که اعتیاد شدیدی به مصرف مواد مخدر پیدا کرده بود ، دستگیر کردند.

متهم در همان تحقیقات اولیه با اعتراف صریح به ارتکاب جنایت در 12 سال پیش ، به کارآگاهان گفت : حدود 13 سال پیش خواهرم به نام صدیقه در سن 18 سالگی ابتدا با فردی به هویت حسین ازدواج کرد اما به دلیل اختلافاتی که با او پیدا کرد ، از یکدیگر جدا شدند. بعد از گذشت حدود یک سال ، این بار با پسرعمه ام به هویت حسن که برای کار به تهران آمده بود ، ازدواج کرد اما این بار نیز پس از گذشت مدتی خواهرم با حسن نیز دچار اختلاف شد. من به دلیل اینکه حسن خواهرم را کتک می زد و به خانواده ام ناسزا می گفت ، تصمیم به انتقام گرفتم . زمانیکه متوجه شدم که پدرم نیز قصد انتقام و کشتن او را دارد ، به همراه وی نقشه مان را اجرا کردیم. من با تبری که پدرم از قبل آن را برای همین کار تهیه کرده بود ضربه ای را به پشت سر حسن زده و پدرم ـ در حالیکه خواهر و مادرم نیز شاهد صحنه کشته شدن حسن بودند ـ ضرباتی را بوسیله چکش به صورت او زد . پس از کشته شدن حسن ، جنازه اش را در ضلع شمالی گاراژ محل نگهداری خودروهای فرسوده که پدرم در آنجا به عنوان نگهبان کار می کرد برده و در زیر خاک پنهان کرد یم.

کارآگاهان اداره دهم در ادامه رسیدگی به این پرونده ، به تحقیق در خصوص کشته شدن صدیقه پرداخته و متهم ضمن اعتراف صریح به کشته شدن خواهرش منکر هرگونه دخالت در کشته شدن او شد و در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : من دخالتی در کشته شدن خواهرم نداشتم و صدیقه توسط پدر و مادرم به قتل رسید و من تنها در پنهان کردن جنازه اش ، به پدر و مادرم کمک کرده ام.

متهم در ادامه اعترافات خود در خصوص علت و انگیزه دومین جنایت گفت : پس از کشته شدن حسن و گذشت حدود 4 ماه از قتل وی ، خواهرم ما را تهدید می کرد که جریان قتل حسن را به پلیس اطلاع خواهد داد ؛ به همین علت یک روز پدرم که دیگر از تهدیدهای او خسته شده بود با یک روسری که به دور گردن صدیقه انداخت ، وی را به قتل رساند و جنازه را در فاصله چند متری از محل خاک شدن حسن دفن کرد.

با اعترافات صریح متهم در خصوص دو جنایت و محل پنهان کردن اجساد ، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با مراجعه به محل دفن اجساد در نشانی خیابان فدائیان اسلام ، موفق به کشف بقایای به جای مانده از دو جسد متعلق به حسن و صدیقه ، در فاصله تقریبی 15 متری از یکدیگر و در گاراژ محل نگهداری خودروهای فرسوده ، شدند.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ- با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات متهم در خصوص نقش و مشارکت اعضای خانواده در ارتکاب این دو جنایت ، بازپرس پرونده دستور بازداشت مادر متهم به هویت سکینه 55 ساله را صادر کرد.

با دستگیری متهمان پرونده و اعترافات صریح هر دو متهم در خصوص نقش و مشارکت در ارتکاب این دو جنایت ، دستور بازداشت موقت از سوی قاضی صادر و متهمان جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.
 

کد مطلب 1519929

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