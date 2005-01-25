پيام معنوي و عرفاني ايران اسلامي نياز جوامع امروز است

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي ، حجت الاسلام محمود محمدي عراقي رئيس اين سازمان امضاي تفاهم نامه با مركز ايرانشناسي اتريش را گامي مثبت در جهت گسترش بيش از پيش اسلام شناسي و ايرانشناسي در اين كشور عنوان كرد و گفت : دنياي بشريت امروز در مرحله بالاي رشد وتوسعه صنعتي قرار دارد و آن چيزي كه " پيام معنوي و عرفاني ايران اسلامي " نامگذاري مي كنيم بيشتر از هر زمان مورد نياز جوامع بشري است .

وي با اشاره به اين كه امروز در آمريكا و اروپا ترجمه مثنوي مولانا از جمله ده كتاب پرفروش سال است كه نشانه اي از نياز جوامع بشري به " پيام معنوي و عرفاني ايران اسلامي " است ، تصريح كرد : اگر بتوانيم حقيقت اسلام ناب و معارف تشيع را به دنياي غرب معرفي كنيم ، مسائلي چون تقابل اسلام و غرب روشن شده و به تعامل و تبادل فرهنگي و تأثير گذار خواهيم رسيد ، اگر چنين اتفاقي بيفتد خدمت بزرگي به آينده بشريت خواهد شد .

پروفسور فراگنر رئيس انستيتوي آكادمي علوم ايرانشناسي اتريش نيز گفت : ما مي خواهيم سابقه ايرانشناسي و اسلام شناسي در اتريش را توسط اين آكادمي روشن كنيم .

وي با اعلام اين كه در زمينه ريشه دارتر شدن مسئله ايرانشناسي و اسلام شناسي فعاليت هاي بزرگ و مهمي را انجام از سوي آكادمي انجام شده و به نتايج درخشاني نيز دست يافته ايم ، يادآورشد : تنها چيزي كه در اين آكادمي هميشه طراوت دارد عشق به ايران عزيز است .