آخرین وضعیت کاندیداهای مجلس در بروجرد/ صلاحیت 10 نفر احراز یا تایید نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد معین پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری در محل فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد اظهار داشت: نباید دنبال شایعات انتخاباتی باشیم بلکه وظیفه ما این است که انتخابات را در یک مسیر سالم به جلو ببریم تا به حضور حداکثری مردم منجر شود.

وی تصریح کرد: اخلاق و عرف جامعه ما حکم می کند که دنبال شایعات نباشیم و مردم هم ثابت کرده اند هیچ وقت انتخاب نامناسب نداشته اند.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد ادامه داد: امسال روند پیشرفت امور اجرایی انتخابات به خوبی پیش رفته است و پیش بینی شده که حدود 3 الی 4 هزار نفر برای اجرای انتخابات به کار گرفته شوند.

وی در رابطه با تعداد شعب اخذ رای نیز بیان داشت: بیش از 200 شعب اخذ رای در سطح شهرستان بروجرد برای اخذ رای مردم فعالیت خواهند کرد.

معین ادامه داد: همچنین 350 خودرو برای سهولت امور در هنگام انتخابات نیاز است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد به وضعیت کاندیداهای ثبت نامی اشاره کرد و گفت: پس از کار هیئت اجرایی از 33 کاندیدای ثبت نامی در ابتدا دو نفر انصراف دادند که از 31 نفر باقی مانده 21 نفر مورد تایید هیئت های اجرایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: از 21 نفر باقی مانده صلاحیت سه نفر احراز نشد و هفت نفر نیز توسط هیئت های نظارت رد صلاحیت شدند.

معین افزود: از این هفت نفر، دو نفر به دلیل مشکل مدرک و پنج نفر عملا با بندهای مرتبط با قانون رد صلاحیت شدند.