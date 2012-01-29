به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مسیح حبیبی، یکی از اهداف اعلام اولویتهای سرمایه گذاری را جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر با فرآوری اعلام کرد.



وی همچنین یکی از اهداف تعیین اولویتهای سرمایه گذاری حرکت از صنایع اشباع به سمت سرمایه گذاری درصنایع غیر اشباع و ضروری دانست. به گفته حبیبی، 180 اولویت سرمایه گذاری با بررسی های همه جانبه در کل کشور اعلام شده و فعلا غیر قابل تغییر است.



مدیر کل برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت، این اقدام را همسو با اهداف سند چشم انداز و سند راهبردی صنعت ، معدن و تجارت برشمرد.



مدیر کل برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اضافه کرد: این اولویتها در حوزه های صنایع سلولزی ، شیمیایی ، صنایع غذایی ، مصالح ساختمانی و فلزات خودرو ، الکترونیک ، دارو و تجهیزات پزشکی می باشد.



وی ادامه داد: تمام اطلاعات مربوطه در سایت بهین یاب درج شده است وتمام اطلاعات واحدهای فعال صنعتی و معدنی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملها در این پایگاه موجود است.



حبیبی تاکید کرد: سعی بر این است که از مراجعات مستقیم سرمایه گذاران کاسته شود و مراجعین بتوانند از طریق مراجعه به سایت بهین یاب و تکمیل پرسشنامه های موجود مجوز خود را از استان مربوطه دریافت کنند.



وی افزود: بر اساس اولویتهای موجود در سایت دو نوع مجوز صادر می شود که مجوز نوع "الف "برای صنایع اولویت دارد و نوع "ب " برای صنایع اشباع صادر می شود.