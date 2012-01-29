به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مسیح حبیبی، یکی از اهداف اعلام اولویتهای سرمایه گذاری را جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر با فرآوری اعلام کرد.
وی همچنین یکی از اهداف تعیین اولویتهای سرمایه گذاری حرکت از صنایع اشباع به سمت سرمایه گذاری درصنایع غیر اشباع و ضروری دانست. به گفته حبیبی، 180 اولویت سرمایه گذاری با بررسی های همه جانبه در کل کشور اعلام شده و فعلا غیر قابل تغییر است.
مدیر کل برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت، این اقدام را همسو با اهداف سند چشم انداز و سند راهبردی صنعت ، معدن و تجارت برشمرد.
مدیر کل برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اضافه کرد: این اولویتها در حوزه های صنایع سلولزی ، شیمیایی ، صنایع غذایی ، مصالح ساختمانی و فلزات خودرو ، الکترونیک ، دارو و تجهیزات پزشکی می باشد.
وی ادامه داد: تمام اطلاعات مربوطه در سایت بهین یاب درج شده است وتمام اطلاعات واحدهای فعال صنعتی و معدنی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملها در این پایگاه موجود است.
حبیبی تاکید کرد: سعی بر این است که از مراجعات مستقیم سرمایه گذاران کاسته شود و مراجعین بتوانند از طریق مراجعه به سایت بهین یاب و تکمیل پرسشنامه های موجود مجوز خود را از استان مربوطه دریافت کنند.
وی افزود: بر اساس اولویتهای موجود در سایت دو نوع مجوز صادر می شود که مجوز نوع "الف "برای صنایع اولویت دارد و نوع "ب " برای صنایع اشباع صادر می شود.
مدیرکل برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد: تاکنون 180 اولویت سرمایه گذاری در کل کشور مشخص شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مسیح حبیبی، یکی از اهداف اعلام اولویتهای سرمایه گذاری را جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بالاتر با فرآوری اعلام کرد.
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