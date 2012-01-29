1400 عنوان برنامه در روستاهای چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرجی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه 450 عنوان برنامه ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز این استان شهرکرد اجرا می شود، اظهار داشت: در مرکز این استان 22 کمیته و پنج کارگروه تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه هفت ستاد شهرستانی در هفت شهرستان استان تشکیل شده، بیان داشت: 175 کمیته و کارگروه در شهرستان تشکیل شده که بیش از 212 عنوان برنامه محوری در مرکز شهرستانها در ایام دهه فجر اجرا می شود.

گرجی با بیان اینکه 17 ستاد بخشی با 187 کمیته و کارگروه در مراکز بخشهای این استان تشکیل شده، عنوان کرد: 216 عنوان برنامه در مراکز بخشها برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه 16 ستاد شهری با 160 کمیته و کارگروه در شهرها این استان تشکیل شده، اذعان داشت: 168 عنوان برنامه ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در شهرهای این استان اجرا خواهد شد.

گرجی با بیان اینکه حجم برنامه های روستای نسبت به سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش داشته، یاد آور شد: دو هزار و 100 کیمته و کارگروه فعال در ستاد روستایی تشکیل شده که در مجموع بیش از یک هزار و 480 برنامه ویزه دهه فجر در روستاهای چهار محال و بختیاری برگزار می شود.

برگزاری 25 هزار عنوان برنامه در مدارس چهار محال و بختیاری

وی با اشاره بر اینکه در ستاد دانش آموزی در دو هزار و 285 آموزشگاه در سطح استان 25 هزار عنوان برنامه برگزار خواهد شد، بیان داشت: در سطح استان بیش از دو هزار و 713 عنوان برنامه محوری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این استان برگزار می شود.

گرجی با بیان اینکه شعار محوری در سال جاری" انقلاب اسلامی سر آغاز بیداری اسلامی است"، بیان داشت: طی ایام دهه فجر روزانه 10همایش و برنامه شاخص و مختص عناوین روزهای فجر 33 برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه در روز 12 بهمن سالگرد ورود امام به میهن اسلامی مانور موتوری میثاق با ولایت از فرودگاه شهرکرد تا مصلی شهرکرد، برگزاری همایش میثاق با ولایت به سخنرانی حجت الاسلام پناهیان، نواختن زنگ انقلاب، برگزاری یادواره شهدای انقلاب اسلامی، همایش تبین نقش رهبری، برنامه های ویژه شکوه فجر 33، مهمانی لاله ها غباروبی 283 گلزار شهیدان و .... برگزار می شود.

مسیر راهپیمایی شهرکرد

وی مسیر راهپیمایی 22 بهمن در مرکز استان ازمیدان انقلاب آغازو به سمت میدان 12 محرم، چهار راه بازار، میدان فردوسی، میدان بوعلی سینا، چهار راه بوعلی سینا و انتهای مسیر مصلی شهرکرد است، یادآور شد: در روز 22 بهمن ماه تعدادی از مدیران به ریاست استاندار در مصلی با مردم دیدار چهره به چهره خواهند داشت و در راستای حل مشکلات مردم اقدام خواهند کردند.

گرجی با اشاره به اینکه برای افزایش شور و نشاط در ایام دهه فجر باید بهترین برنامه فرهنگی و هنری اجرا شود، بیان داشت: برنامه امسال در چهار محور آگاهی بخشی، امید آفرینی، خود باوری و روحیه جهادی اجرا می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری هدف عمده ستاد های دهه فجر استان را ترویج و تعمیق آرمانهای انقلاب، حفظ و اعتلای انقلاب اسلامی و افزایش امید و نشاط و پویایی و ... دانست.