برخورد با افزایش کاذب قیمتها در گلستان/ رصد روزانه کالاها

قربان حسام در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: برخی التهابات بازار مربوط به شرایطی است که در برخی موارد به ما تحمیل می شود.

وی ادامه داد: طبق روال گذشته شکایتهایی که به ما می رسد بازدید به عمل می آید و ناظرین ما در سطح بازار القائات منفی و تخلفات بازار را به ما انتقال می دهند.

حسام گفت: سامانه ارتباطی 124 شکایتهای مردم را منعکس می کند و هر شهروند نیز می تواند به واحد مشارکتهای مردمی ما مراجعه کند و اگر شکایت دارد، اعلام کند.

وی افزود: کالاهایی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تغییراتی در قیمت آن ایجاد شده است روزانه توسط بازرسین ما رصد می شود. کالاهایی از قبیل قند، شکر، لبنیات و نهاده های دامی که در سبد خانوار مردم قرار دارند، روزانه توسط بازرسین نظارت می شود.

حسام اظهارداشت: برنامه های نظارتی ما وی‍ژه شب عید و توزیع میوه و کالاهای آخر سال هم در فروشهای فوق العاده و هم در نمایشگاههای بهاره طبق روال سالهای گذشته انجام می شود.