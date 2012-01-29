72 دوره آموزشی برای اتباع بیگانه خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند ظهر یکشنبه در نشست خبری، اظهار داشت: 26 هزار و 574 نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای برای اتباع افغانی در این استان برگزار شده است.

وی به رشد کمی و تعداد دوره های آموزشی از سال 84 تاکنون اشاره کرد و افزود: تعهدات آموزشی این مجموعه از 990 هزار نفر ساعت در سال 84 به یک میلیون و 712 هزار نفر ساعت در مراکز دولتی افزوده شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوب همچنین از رشد 173 درصدی تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای از سال 84 تاکنون خبر داد.

وی برگزاری المپیادهای ملی مهارت را از جمله فعالیت های شاخص این مجموعه عنوان کرد و بیان داشت: براساس سیاستهای سازمان فنی و حرفه ای کشور از سال 87 در 22 رشته با 254 نفر این المپیاد برگزار شده که خراسان جنوبی موفق به کسب سه دیپلم افتخار در این المپیاد شده است.

به گفته وی همچنین در سال 88 کارآموز رشته فرز CNC در اردوهای آماده سازی مسابقات جهانی کانادا حائز مدال طلا شده

است.

خوشایند همچنین از فعالیت واحد مشاوره در فنی و حرفه ای استان خبر داد و بیان کرد: در این راستا سه هزار و 206 نفر به واحد مشاوره این سازمان مراجعه کرده اند.

وی به وجود نظام استادشاگردی در این مجموعه اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا افراد دارای سن 15 تا 18 سال می توانند از این نظام آموزشی استفاده کنند.

وی از رشد 320 درصدی تعداد مراکز فنی و حرفه ای استان از سال 84 تاکنون خبر داد و گفت: هم اکنون 16 مرکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان فعال است.

خوشایند با بیان اینکه هر سه ماه یک بار از مراکز فنی و حرفه ایاستان بازدید انجام می شود، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون از 108 مراکز آزاد فنی و حرفه ای 326 مورد بازدید به عمل آمده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه رشته های فنی و حرفه ای براساس نیازسنجی صورت گرفته و متناسب با اقلیم و شرایط استان راه اندازی می شود، یادآور شد: این مراکز در راستای ایجاد مهارت در بین جوانان برنامه ها و کارگاه های آموزشی بسیار متنوعی را در سطح استان برگزار می کنند.