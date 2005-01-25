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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۱۶

سفير عراق در اتريش :

انتخابات عراق نخستين گام در راستاي دستيابي به دمكراسي ، امنيت و ثبات خواهد بود

سفير عراق در اتريش در گفتگو با روزنامه استاندارد خاطر نشان ساخت كه پيش بيني مي شود شمار زيادي از عراقيان در انتخابات آتي شركت خواهند كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " طارق عقرايي " سفير عراق در اتريش در ادامه اين گفتگو با اشاره به انتخابات 30 ژانويه اظهار داشت : تعداد زيادي از مردم عراق در اتريش بسر مي برد كه بطور قطع در انتخابات آتي شركت خواهند كرد .

سفير عراق در اتريش همچنين خاطر نشان ساخت : بي گمان با توجه به رابطه حسنه موجود ميان بغداد - وين مي توانيم شاهد ارائه امكانات لازم و مناسب به منظور بهتربرگزار شدن انتخابات در اتريش باشيم .

" عقرابي " با ابراز اميدواري نسبت به آينده عراق اظهار داشت : انتخابات عراق نخستين گام در راستاي دستيابي به دمكراسي ، امنيت و ثبات خواهد بود .

استاندارد در ادامه نوشت : سفارت عراق در اتريش تمامي اتباع خود در اين كشور را به حضور در پاي صندوقهاي راي در تاريخ 30 ژانويه فراخوانده است .

متقاضيان شركت در انتخابات مي توانند در سفارت عراق در وين و برخي دفاتر هم مرز با شهر مونيخ آلمان راي خود را به صندوق بريزند .

کد مطلب 151994

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