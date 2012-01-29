به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسن‌زاده در پایان گردهمایی خانواده فوتبال در مورد بحث مطرح شده از سوی قائم مقام باشگاه پرسپولیس در خصوص بخشش نصرتی و حضور این بازیکن در دربی 74 ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این خصوص نامه‌ای برای کمیته انضباطی نیامده است.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد، تخفیفی در محرومیت این بازیکن ایجاد شود کمیته استنیناف مرجع صادر کننده رای است زیرا مرجع تجدیدنظر این رای را صادر کرده و تنها کمیته استیناف می‌تواند آن را تغییر دهد.

حسن‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: اساسا کمیته انضباطی در این خصص تصمیم گیرنده نیست و مسئولان باشگاه پرسپولیس باید درخواست خود را در کمیته استیناف پیگیری کنند.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد اینکه کفاشیان به صورت ضمنی با این موضوع موافقت کرده است، ادامه داد: کمیته استیناف می‌تواند باقی مانده محرومیت این بازیکن را کاهش، لغو یا تعلیق کند و تنها مرجع رسیدگی به آن کمیته استیناف است. این بدان معناست که دیگر افراد در فدراسیون نمی‌توانند در این خصوص تصمیم‌گیری کنند حتی فدراسیون برزیل!

وی در مورد اعتراض باشگاه راه آهن پیرامون دیدار تیم فوتبال این باشگاه با مس سرچشمه تصریح کرد: آنها به ما نامه نوشته‌اند و این موضوع را بررسی خواهیم کرد. قطعا داور بازی هم مستنداتی دارد که در صورت اجرایی شدن پرونده در مورد آن تصمیم گیری خواهیم کرد.

حسن‌زاده در پایان در خصوص اینکه احتمال تکرار دیدار مس سرچشمه - راه آهن وجود دارد، گفت: وقتی پرونده روی میزمان قرار گیرد در مورد آن اظهارنظر می‌کنیم و هیچ‌گاه در پرونده‌های قضایی احتمالات را در نظر نخواهیم گرفت.