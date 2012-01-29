به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امین، نماینده حزب الله لبنان امروز یکشنبه در نخستین همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی در تهران خاطرنشان کرد: موفقیت جنبش‌های اسلامی در بیداری اسلامی، ما را به یاد دوران انقلاب اسلامی ایران می‌اندازد که امام خمینی (ره) در میان مردم حضور یافتند و ملت ایران توانستند متحد شوند.

وی خطاب به جوانان انقلابی گفت: توجه داشته باشید که در انقلابتان چه کسانی در کنار شما حرکت می‌کنند، زیرا افرادی ممکن است باشند که بخواهند انقلاب شما را با نفت بخرند، پس باید اعلام کنید که انقلاب‌های بیداری اسلامی قابل خرید با نفت نیست.

نماینده حزب‌الله لبنان همچنین افزود: درهرجا که ملت‌ در برابر دیکتاتور پیروز می‌شود پس از پیروزی باید برای مقابله طرح استکباری و استعمار تلاش کند، زیرا آنچه که باعث استمرار حرکت می‌شود مقابله با طرح استکباری و صهیونیسم است.

وی با بیان اینکه جوانان انقلابی نباید موضع بی‌طرف و بی‌تفاوتی نسبت به رژیم صهیونیستی داشته باشند اذعان داشت: صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند دشمن‌هایی را با لباس دوست در کنار جوانان انقلابی جای دهند که باید مراقب این موضوع بود.

امین در ادامه در خصوص اقدامات حزب‌الله علیه رژیم صهیونیستی افزود: حزب‌الله توانست بنیان صهیونیسم را مورد هدف قرار داده و نابود کند و جوانان انقلابی نیز در همه میدان‌ها علیه صهیونیسم اعتراض می‌کنند و ما در این جا اعلام می‌کنیم که ای قدس ما می‌آییم.

