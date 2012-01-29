به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای فردوس به منظور ارتقای فرهنگ مطالعه و آشنایی کودکان با کتاب‌های مناسب گروه سنی خود، برنامه دوستی با یک نویسنده را برگزار می کند. در برنامه بهمن ماه نشست‌های دوستی با یک نویسنده، کتاب «دست های رنگی» اثر مصطفی خرامان با حضور جعفر توزنده‌جانی کارشناس ادبیات کودک و نوجوان و نویسنده اثر، نقد و بررسی می شود.

در برنامه دوستی با یک نویسنده، کتاب مورد نظر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد تا با مطالعه آن در جلسه نقد و بررسی شرکت کنند و از نزدیک با نویسنده و آثار او آشنا شده و سوالات خود را درباره نویسندگی مطرح کنند.

«دست های رنگی» حال و هوای حکومت نظامی در اواخر رژیم پهلوی را روایت می‌کند و حکایت استوار بازنشسته‌ای است که از تحولات مملکت (قبل ازانقلاب اسلامی)، اعتصاب شرکت نفت و شعارنویسی بر روی دیوارها نگران است و یک شب دو پسر بچه را حین نوشتن شعار بر روی دیوار خانه خود غافلگیر می‌کند و قصد دارد آنها را به نیروهای انتظامی تحویل دهد...

این کتاب را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 78 صفحه در سال 1377 برای نوجوانان به چاپ رسانده و تصویرگری آن را پرویز اقبالی به عهده داشته است.

برنامه دوستی با یک نویسنده از ساعت 10 صبح 11 بهمن در فرهنگسرای فردوس برگزار می‌شود.علاقمندان شرکت در این برنامه و دریافت کتاب می‌توانند به کتابخانه فردوس به نشانی صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات مراجعه کنند.