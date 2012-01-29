جشن انقلاب در 33 مسجد بروجرد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن داوودی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری در محل فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد اظهار داشت: کمیته های بیست گانه دهه فجر با شرح وظایف به مدیران اعلام شده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن برنامه های متنوع برای دهه فجر، عنوان کرد: همزمان در 470 مدرسه و دستگاه اداری برنامه های دهه فجر و جشن های انقلاب در شهرستان برگزار می شود.

معاون فرمانداری ویژه بروجرد افزود: همچنین در اولین روز از دهه فجر مراسم غبار روبی گلزار شهدا به طور همزمان در 33 گلزار شهدای بروجرد و اشترینان به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

داوودی تصریح کرد: همچنین به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جشن انقلاب در 33 مسجد در سطح شهرستان بروجرد برگزار می شود.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه با توجه به انتصاب مهدی پازوکی معاون عمرانی فرمانداری بروجرد به عنوان مدیر کل دفتر فنی استانداری لرستان، معاون جدید فرمانداری ویژه بروجرد معرفی شد.

در این مراسم محسن یعقوبی فر به عنوان معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد معرفی شد.