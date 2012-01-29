به گزارش خبرنگار مهر، به گفته حسن‌بیگی این رمان که به صورت سیال ذهن نوشته می‌شود در زمان حال اتفاق می‌افتد اما با عبور از زمان و مکان به زندگی حضرت ابراهیم(ع) می‌پردازد.

در این کتاب سعی خواهد شد تا از نگاه یک داستان‌نویس، مقوله حج و رابطه آن با انسان و دین بررسی شود.

حسن‌بیگی در‌باره رمان جدیدش می‌گوید: زبان و فضای این رمان با سایر کارهایم متفاوت است و تلاش کرده‌ام تا در هر یک از رمان‌هایم زاویه دید تازه‌ای را تجربه کنم.

و اما رمان «قدیس» این نویسنده نیز به داستان زندگی امام علی (ع) می‌پردازد و به نظر می‌رسد حسن بیگی پس از نوشتن رمان «محمد (ص)» تلاش دارد تا مفاهیم و شخصیت‌های دینی را دستمایه رمانهای خود قرار دهد.

علاوه بر رمان زیر چاپ «قدیس»، رمان «امیر حسین و چراغ جادو» این نویسنده نیز از سوی کانون پرورش فکری در دست چاپ است.

«امیر حسین و چراغ جادو» در واقع ادامه رمان «صوفی و چراغ جادوست» که در هفدهمین دوره کتاب فصل به عنوان اثر برتر مورد تقدیر قرار گرفت.

حسن بیگی که این روزها دوران بازنشستگی خود را می‌گذراند یک مجموعه 10 جلدی به نام داستانهای «اشکان و اشکانه» را نیز آماده چاپ دارد.

علاوه بر این مجموعه 10 جلدی «یک کلاغ چهل کلاغ» این نویسنده نیز به زبان انگلیسی ترجمه شده و توسط سمانه رهبرنیا در حال تصویرگری است و قرارست اولین چاپ آن در مالزی و اندونزی باشد.