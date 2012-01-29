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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

احمدی:

22 بهمن اوج همبستگی امت اسلامی است

22 بهمن اوج همبستگی امت اسلامی است

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس، 22 بهمن را قدرت مانور ملت ایران و اوج همبستگی امت اسلامی توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی روز یکشنبه در ستاد دهه فجر این شهرستان گفت: جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال جاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به رویدادهای جهانی تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است.
 
احمدی با اشاره به تحریمهای کشورهای مستکبر علیه ملت ایران تصریح کرد: دشمن فکر می کند با تنگ تر کردن محاصره کشور و انقلاب خواهد توانست در اراده مردم نفوذ و خللی ایجاد کند غافل از اینکه امت مومن ایران تحریمها را زمینه تعمیق استقلال و خودکفایی خود قرار می دهد.

وی محوری ترین برنامه های دهه فجر را برنامه فرهنگی کاروان انقلاب، پیاده روی همگانی و افتتاح پروژه ها اعلام کرد.
کد مطلب 1519956

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