22 بهمن اوج همبستگی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی روز یکشنبه در ستاد دهه فجر این شهرستان گفت: جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال جاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به رویدادهای جهانی تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است.

احمدی با اشاره به تحریمهای کشورهای مستکبر علیه ملت ایران تصریح کرد: دشمن فکر می کند با تنگ تر کردن محاصره کشور و انقلاب خواهد توانست در اراده مردم نفوذ و خللی ایجاد کند غافل از اینکه امت مومن ایران تحریمها را زمینه تعمیق استقلال و خودکفایی خود قرار می دهد.



وی محوری ترین برنامه های دهه فجر را برنامه فرهنگی کاروان انقلاب، پیاده روی همگانی و افتتاح پروژه ها اعلام کرد.