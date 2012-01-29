تجهیز مرکز بهداشتی آبدان به دستگاه سل کانتر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری ظهر یکشنبه در بازدید از مرکز بهداشتی درمانی شهید حاجیانی آبدان اظهار داشت: به منظور خدماترسانی بهتر و مناسبتر به مردم آبدان، این مرکز بهداشتی درمانی به دستگاه سلکانتر مجهز میشود.
وی ادامه داد: در راستای کیفیتبخشی به خدمات ارائه شده به شهروندان تلاشهای زیادی صورت گرفته و به زودی دستگاههای مورد نیاز به این مرکز اختصاص مییابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: به منظور جلب رضایت ارباب رجوع، با تجهیز این مرکز به به دستگاه سل کانتر تعداد مراجعات شهروندان آبدانی به مراکز بهداشتی شهرهای همجوار کمتر می شود.
وی افزود: به منظور تجهیز این مرکز درمانی ژنراتور برق اضطراری و سیستم خنککننده برای نصب در این مرکز خریداری شده و به زودی در این مرکز نصب خواهد شد.
حیدری در ادامه بر ارائه همه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز بهداشتی درمانی شهید حاجیانی آبدان تاکید کرد و گفت: با توجه به استقرار مرکز دندانپزشکی در این مرکز، خدمات مناسبی در این زمینه ارائه میشود.
وی با اشاره به لزوم احداث نمازخانه در این مرکز بهداشتی درمانی ادامه داد: با تخصیص اعتبارات لازم به زودی ساختمان نمازخانه این مرکز احداث خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: به منظور خدمات رسانی مطلوب به مردم در همه نقاط استان، سعی خواهیم کرد با تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی در این راستا گام برداریم.
دستگاه سلکانتر برای اندازهگیری پارامترهای خونی به صورت کمی استفاده میکنند. وظیفه اصلی این دستگاه تهیه گزارش سریع و دقیق به روشی ساده از پارامترهای اصلی خون است به نحوی که نمونههای غیر طبیعی یا بلاست از نمونههای طبیعی تفکیک گردیده و جهت انجام بررسیهای بیشتر آنها از روشهای متداول دیگر کمک گرفته می شود.
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