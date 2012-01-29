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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

حیدری:

تجهیز مرکز بهداشتی آبدان به دستگاه سل کانتر

تجهیز مرکز بهداشتی آبدان به دستگاه سل کانتر

دیر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر از تجهیز مرکز بهداشتی آبدان به دستگاه سل کانتر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری ظهر یکشنبه در بازدید از مرکز بهداشتی درمانی شهید حاجیانی آبدان اظهار داشت: به منظور خدمات‌رسانی بهتر و مناسب‌تر به مردم آبدان، این مرکز بهداشتی درمانی به دستگاه سل‌کانتر مجهز می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای کیفیت‌بخشی به خدمات ارائه شده به شهروندان تلاشهای زیادی صورت گرفته و به زودی‌ دستگاه‌های مورد نیاز به این مرکز اختصاص می‌یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: به منظور جلب رضایت ارباب رجوع، با تجهیز این مرکز به به دستگاه سل کانتر تعداد مراجعات شهروندان آبدانی به مراکز بهداشتی شهرهای همجوار کمتر می شود.

وی افزود: به منظور تجهیز این مرکز درمانی ژنراتور برق اضطراری و سیستم خنک‌کننده برای نصب در این مرکز خریداری شده و به زودی در این مرکز نصب خواهد شد.

حیدری در ادامه بر ارائه همه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز بهداشتی درمانی شهید حاجیانی آبدان تاکید کرد و گفت: با توجه به استقرار مرکز دندانپزشکی در این مرکز، خدمات مناسبی در این زمینه ارائه می‌شود.

وی با اشاره به لزوم احداث نمازخانه در این مرکز بهداشتی درمانی ادامه داد: با تخصیص اعتبارات لازم به زودی ساختمان نمازخانه این مرکز احداث خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: به منظور خدمات رسانی مطلوب به مردم در همه نقاط استان، سعی خواهیم کرد با تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی در این راستا گام برداریم.

دستگاه سل‌کانتر برای اندازه‌گیری پارامترهای خونی به صورت کمی استفاده می‌کنند. وظیفه اصلی این دستگاه تهیه گزارش سریع و دقیق به روشی ساده از پارامترهای اصلی خون است به نحوی که نمونه‌های غیر طبیعی یا بلاست از نمونه‌های طبیعی تفکیک گردیده و جهت انجام بررسی‌های بیشتر آنها از روش‌های متداول دیگر کمک گرفته می شود.

کد مطلب 1519957

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