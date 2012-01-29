مردم به انتخابات به شکل ملی نگاه کنند/ ایران صادر کننده برق

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی صبح یک شنبه در نشست خبری با مطبوعات اظهار داشت: سدسازی و افزایش نیروگاه های برق در کشور موجب شده که ایران یکی از صادر کننده برق دنیا شود.

وی با اشاره به اینکه طرح کارون چهار یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است، عنوان کرد: سد کارون چهار هزار مگاوات برق تولید می کند و این میزان به اندازه برقی است که قرار است نیروگاه اتمی بوشهر به این استان بدهد.

عنابستانی تصریح کرد: سد سازی در این استان فرصت و ایجاد شغل را برای این استان داشته است.

وی با بیان اینکه به مسائل عمرانی با دید کلی باید نگاه کرد، بیان داشت: نگاه ما به مسائل عمرانی باید ملی باشد تا تحلیل ها و مسائل درست شود.

آگاهی مردم در انتخابات را باید افزایش داد

استاندار چهارمحال و بختیاری در جواب سوال خبرنگار یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه" بحث قومیت در انتخابات در بین مردم به وجود آمده است راهکار چیست" اظهار داشت: مردم به انتخابات به شکل ملی نگاه کنند نه قومیتی تا درگیری بین آنها نیز به وجود نیاید.

وی ادامه داد: اگر نگاه های مردم ملیتی باشد در انتخابات آگاهانه تاثیر می گذارد و درگیری مردم کم می شود.

عنابستانی تاکید کرد: با هنجارشکنی در انتخابات برخورد خواهد شد.

وی افزود: این استان جلسه ای با کاندیداها خواهد گذاشت و به آنها تاکید خواهد شد که فضای انتخابات فضای عادلانه باشد و اگر این اتفاق افتد درگیری بین مردم نیز کم می شود.

جمعیت چهارمحال و بختیاری 891 هزار و 992 نفر است

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین در این جلسه در جواب سئوال خبرنگار یکی از رسانه ها مبنی بر نتایج سرشماری مقدماتی سال جاری، اظهار داشت: جمعیت این استان 452 هزار و 400 نفر مرد و 439 هزار و 592 نفر زن دارد.

حمید رضا فروزنده تصریح کرد: در نقاط شهری 520 هزار و 587 نفر و در نقاط روستایی 361 هزار و 105 نفر است.

وی ادامه داد: نرخ جمعیت این استان چهاردهم درصد کاهش یافته است.

فروزنده یادآور شد: اطلاعات نهایی آمار نفوس و مسکن در اردیبهشت سال آینده اعلام خواهد شد.