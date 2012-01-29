تجربه مدیریتی نیروهای پشتیبانی جنگ در استان قزوین استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین یادواره شهدای آماد و پشتیبانی سپاه استان قزوین ظهر یکشنبه با حضور سردار علی آذین معاون جانشین آماد و پشتیبانی سپاه کشور، سردار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر استان، شهروش مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، ائمه جماعات و خانواده های معظم شهدا، مدیران دستگاههای اجرایی در حسینیه سپاه قزوین برگزار شد.

احمد عجم استاندار قزوین تصریح کرد: برگزاری یادواره شهدا کار ارزشمندی است که موجب صیانت از آرمانهای والای امام و شهدا می شود و با گردهمآیی خانواده های شاهد فضای معنویت در استان بیشتر پراکنده می شود.

استاندار افزود: نیروهای پشتیبانی و آماد مظلوم ترین کسانی بودند که با تدارک نیروهای رزمنده و تامین نیازهای دارویی، درمانی، غذایی و پشتیبانی موجب دلگرمی آنها می شدند و بدون سنگر در خدمت ایثارگران بودند.

عجم بیان کرد: نیروهای آماد تنها در پناه آفتاب ودر زیر رگبار گلوله های دشمن و زمان پدافند با پذیرش خطر به خدمت رسانی مشغول می شدند تا رزمندگان روحیه بگیرند و با انگیزه جنگ را ادامه دهند.

استاندار قزوین تصریح کرد: پشتیبانی از رزمندگان کار حساس و مهمی بود که تجربه ارزشمندی را برای ما اندوخته است که در این شرایط می تواند به کار آید.

آماده استفاده از تجربه مدیران جنگ هستیم

وی بیان کرد: مدیریت پشتیبانی جنگ تجربه ارزشمندی است که در شرایط کنونی می تواند به کمک مدیران استان بیاید و الگوی اجرایی موفقی شود.

استاندار گفت: همه مدیران جنگ بویژه نیروهای آماد و پشتیبانی از تجربه خوبی برخوردارند که از فرمانده سپاه استان انتظار داریم با جمع آوری مستندات مدیریت جنگ، آنها را به مدیران استان منتقل کند تا بتوانیم در شرایط تحریم با تجزیه و تحلیل وقایع آن روز به استان کمک کنیم.

دل مردم را خالی نکنیم

عجم یادآورشد: مردم و دولت سختی های زیادی کشیده اند و به تهدید و تحریم عادت دارند و قرار نیست امروز با حرفهای ناامیدکننده دل مردم را خالی و آنها را نگران کنیم زیرا دولت با همه توان و با کمک شما مردم در برابر هر تهدیدی ایستاده است و به برکت خون شهدا پیروز این عرصه خواهد بود.

استاندار بیان کرد: تحریم های دشمن با وجود نیروهای متعهد، مردم آگاه و تجارب ارزشمند نظام هیچ تاثیری در اراده ملت نخواهد داشت و دشمنان تنها آبروی خود را می برند و زحمت ما را بیشتر می کنند.

عجم گفت: با اتکاء به لطف الهی و درایت رهبری و دستاوردهای علمی بدست آمده، کشور را بهتر از قبل اداره خواهیم کرد و اگر دشمن جرات کند به کشور ما نگاه چپ بیندازد باید بداند ما همگی فرزندان محرمیم و با جان و دل وارد صحنه شده و از نظام و اسلام دفاع خواهیم کرد.

تجلیل از شهدا/ تجلیل از ارزشهاست

استاندار قزوین یادآورشد: تجلیل از شهدا گرامیداشت ارزشهای دفاع مقدس و بهترین راه انتقال ارزشها به نسل جوان است و همه پایبند رفتارهای ماندگار در کشوریم تا فرهنگ شهدا نهادینه شود.

در این مراسم از خانواده های 33 شهید آماد و پشتیبانی سپاه استان قزوین تجلیل شد.