به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی پس از پایان نشست امروز گردهمایی خانواده فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: ایران اسلامی دارای منابع انسانی ارزشمند است که باید ضمن فراهم کردن امکانات لازم مدیران ورزشی با احساس مسئولیت بیشتر به رشد شکوفایی هرچه بیشتر ورزش کمک کنند.

وی با بیان اینکه در نشست امروز چنین موضوعی قابل مشاهده بود، خاطرنشان کرد: برای تکمیل نظام برنامه‌ریزی حوزه راهبردی ورزش ما سعی کردیم در نشست با پیشکسوتان از نقطه نظرات آنها استفاده کنیم و فوتبال را بیشتر از این به موفقیت سوق دهیم.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: امروز در این مجموعه مربیان، بازیکنان، پیشکسوتان و اهالی فوتبال بودند که هر کدام‌شان مملو از تجربه هستند، تجربیاتی که می‌توان در عرصه‌های تخصصی جامعه ورزش و فوتبال از آنها استفاده کرد، ضمن اینکه با نزدیک‌تر کردن دل‌ها می توان کارهای بزرگی انجام داد.

وی ضمن اشاره به اینکه در آستانه دهه فجر قرار داریم، تصریح کرد: این نشست به نوعی بیانگر وحدت بیشتر جامعه فوتبال با یکدیگر است و می‌تواند فرصتی برای رشد بیشتر فوتبال کشور را فراهم کند. اینکه دل‌ها را به هم نزدیک کنیم کار بزرگی است و باید بیش از این چنین اتفاقاتی صورت گیرد.

عباسی همچنین خاطرنشان کرد: امروز از چهار دهه تلاش ورزشکاران در عرصه فوتبال تلاش و تقدیر شد و می‌توان با استفاده از تجربیات آنان کاستی‌های فوتبال را جبران و در مجموع به اعتلای ورزش کمک کرد.

وی با تاکید بر اینکه این جلسه ارتباطی به انتخابات فدراسیون فوتبال ندارد، تصریح کرد: البته قبل از برگزاری انتخابات می‌توان فضا را برای برگزاری یک انتخابات سالم ایجاد کند.

وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این سئوال که "آیا گزینه‌ای را برای فدراسیون فوتبال در نظر دارید؟"، اظهار داشت: کسانی که می‌خواهند کاندیدا شوند و ثبت نام کنند و هر کس بتواند رای مجمع را بیاورد ما از او حمایت می‌کنیم زیرا رای مجمع و اعضای آن مورد احترام ما هستند.

وی در مورد واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم گفت: این دو باشگاه شرکت دولتی هستند و برابر قانون باید تا سال 93 واگذار شوند ولی خودمان هم در همین زمینه اقداماتی انجام دادیم، براساس تصمیم گیری ما در این خصوص بحث شده که بخشی از سهام را به تعدادی از پیشکسوتان و مجموعه هواداران واگذار کنیم.

عباسی در پایان اضافه کرد: البته باید این دوباشگاه برنامه قانونی را پیگیری کنند تا در فرابورس واگذار شوند و وقتی اسم‌شان در فهرست شرکت‌های فرابورس قرار گیرد بستر لازم را جهت واگذاری هرچه بهتر سهام آن فراهم خواهیم کرد.