کشف 46 گونه بالقوه جدید/ از قورباغه دهان گشاد تا سوسک آبی جواهرنشان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان "برنامه سنجش سریع" (RAP) با کاوش در کشور کوچک "سورنیام" واقع در آمریکای جنوبی توانستند 46 گونه احتمالاً جدید را شناسایی کنند.

هدف از دو دهه تلاش این کارشناسان درک این نکته است که چه گونه هایی وجود دارند و برای جلوگیری از انقراض چه گونه هایی باید تلاش کرد.

قورباغه گاوچران

این قورباغه به دلیل مهمیزهایی که از پاهایش بیرون زده اند با عنوان "گاوچران" (cowboy) نامگذاری شده است.

مارمولک دم- شلغم

این مارمولک دم- شلغم (Thecadactylus rapicauda) همانند بسیاری دیگر از مارمولکها دارای یک مردمک بیضی شکل عمودی و بدون پلک است. به همین دلیل برای مرطوب نگه داشتن آن باید به طور مرتب با زبان، چشم خود را لیس بزند.

گربه ماهی زرهدار

حتی این گربه ماهی زرهدار نیز که با خارهایی برای دفاع در مقابل ماهی گوشتخوار پیرانا پوشیده شده است نیز می تواند یک گونه جدید باشد.

راهنمای محلی این گربه ماهی را صید کرد و آماده خوردن آن شد اما محققان برای محافظت از این نمونه با ارزش جلوی این کار را گرفتند.

سوسک آبی جواهر نشان

این سوسک آبی که به رنگ لاجوردی و زمردین دیده می شود گونه Oocyclus است که در ونزوئلا کشف شد شباهت بسیاری به گونه Oocylcus trio دارد که در جریان برنامه RAP در جنگلهای گرمسیری "سورنیام" پیدا شد.

ملخ ماژیکی

این ملخ گونه "وستریا" می تواند به عنوان یک گونه جدید شناخته شود. این حشرات که در جنگلهای بارانی آمریکای مرکزی و مدیترانه زندگی می کنند به سبب رنگ آمیزی شادی که دارند با عنوان "ماژیک" شناخته می شوند.

یک نمونه شگفت انگیز

یک نمونه شگفت انگیز از ملخ گونه Neoconocephalus که پیش از این در جنگلهای آمازون پرو شناسایی شده بود اکنون در سورنیام نیز پیدا شده است.

گربه ماهی سیرناپذیر

این گونه جدید گربه ماهی از نوع Pterodoras است. به گفته محققان، این ماهی که 60 سانتیمتر طول دارد تقریباً هر چیزی را که وارد دهانش بشود می خورد.

قورباغه دهان گشاد

این قورباغه که شبیه به شخصیتهای بازی رایانه ای Pac-Man است یک شکارچی پرخور است که همیشه در انتظار شکار خود می ماند. دهان بسیار گشاد این حیوان به آن کمک می کند که شکارهای بزرگی چون موشها و قورباغه های سایر گونه ها را ببلعد.