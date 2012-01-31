  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۷:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رشد کمی 7.6 درصدی دانش آموزان مدارس غیردولتی

رشد کمی 7.6 درصدی دانش آموزان مدارس غیردولتی

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده گفت: تعداد دانش‌آموزان مدارس غیردولتی 7.6 درصد در سال تحصیلی جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 9 هزار و 623 مدرسه غیردولتی در کل کشور فعالیت می کنند، افزود: از این مدارس 5 هزار و 300 مورد آن پسرانه و 4 هزار و 323 مدرسه دیگر دخترانه است که در کل شامل 51 هزار و 733 کلاس درس می شود.

وی ادامه داد: 919 هزار و 424 دانش‌آموز در مدارس غیردولتی درس می خوانند که 564 هزار و 882 نفر از آنها پسر و 354 هزار و 542 نفر دختر هستند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده اظهار کرد: مقایسه تعداد دانش آموزان نسبت به سال گذشته نشان دهنده رشد 6/7 درصدی دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته است.


 

کد مطلب 1519970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها