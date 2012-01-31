رشد کمی 7.6 درصدی دانش آموزان مدارس غیردولتی

فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 9 هزار و 623 مدرسه غیردولتی در کل کشور فعالیت می کنند، افزود: از این مدارس 5 هزار و 300 مورد آن پسرانه و 4 هزار و 323 مدرسه دیگر دخترانه است که در کل شامل 51 هزار و 733 کلاس درس می شود.

وی ادامه داد: 919 هزار و 424 دانش‌آموز در مدارس غیردولتی درس می خوانند که 564 هزار و 882 نفر از آنها پسر و 354 هزار و 542 نفر دختر هستند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده اظهار کرد: مقایسه تعداد دانش آموزان نسبت به سال گذشته نشان دهنده رشد 6/7 درصدی دانش‌آموزان نسبت به سال گذشته است.



