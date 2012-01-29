به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، قرار است شبکه تلویزیونی اینترنتی مسلمانان سوئیس از تابستان امسال آغاز به کار کند و برنامه تلویزیونی سیاسی، مجموعه موضوعات هفتگی از چشم انداز مسلمانان، مجموعه خطبه های نمازهای جماعت سوئیس را پخش کند.

پخش خطبه ها که از این شبکه تلویزیونی جدید صورت می گیرد اغلب به زبان آلمانی خواهد بود اما برخی از آنها به زبانهای عربی، بوسنیایی و آلبانیایی با زیرنویس آلمانی پخش می شود.

شورای مرکزی مسلمانان سوئیس همچنین تلاش می کند برای اعضای خود کارت تخفیفی تا 15 درصد فراهم کند تا آنها هم بتوانند چون اعضای سایر نهادهای فرهنگی از تخفیف مراکز ورزشی، رستورانها و برخی فروشگاه ها استفاده کنند.

شورای مرکزی مسلمانانان سوئیس همچنین درنظر دارد پس از جمع آوری بودجه لازم نمازخانه بزرگی در برن پایتخت سوئیس بنا کند. این مسجد با سه طبقه و ظرفیت بیش از 400 نفر ، سالن همایش، اتاقهای تمرین، فروشگاه، پارکینگ زیرزمین و یک باغ به بزرگترین مسجد سوئیس تبدیل می شود.

اعضای این شورا را سوئیسیهایی تشکیل داده اند که اسلام آورده اند. این شورا دو سال و نیم پیش از سوی گروه کوچکی از تازه مسلمانان جوان سوئیس پس از برگزاری همه پرسی منع ساخت مناره تأسیس شد.

