دوره آموزشی طرح "رحمت کارگری" در گناباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی فاطمی ظهر یکشنبه در جمع کارگران کارخانه چینی تقدیس گناباد در طرح رحمت کارگری در سالن شهید کفایی شهرستان اظهار داشت: مهارت های زندگی از ضرورت های مورد نیاز برای هر فردی است و برای بهتر شدن عملکرد نهاد خانواده، آشنایی بیشتر با مهارت های زندگی ضرورت دارد.

وی افزود: اگر خانواده ها نسبت به شیوه زندگی و یا نحوه تربیت فرزندانشان جهل و ناآگاهی داشته و عالم به آن نباشند راه و وسیله رسیدن به هدفشان را اشتباه انتخاب خواهند کرد و در نهایت باعث ضربه زدن به استحکام زندگی و تربیت فرزندان و جامعه خود خواهند شد.

فاطمی گفت: در شش ماهه اول سال 1389 از هر 14 ازدواج یک طلاق و در شش ماهه دوم این سال از هر 17 ازدواج یک طلاق در شهرستان گناباد و مناطق اطراف آن ثبت شده است.

وی افزود: طبق تحقیقات انجام شده بیشتر طلاق ها در سطح کشور در دو یا سه سال اول زندگی اتفاق افتاده که مهمترین عامل آن عدم شناخت مهارت های زندگی معرفی شده است.

فاطمی تصریح کرد: بر این اساس تمامی وزارتخانه ها دستور برگزاری دوره های آموزشی مختلف با محوریت خانواده و مهارت های زندگی را در سطح کشور ابلاغ کرده و این مبحث را در حوزه کارگری به عنوان طبقه محروم جامعه نیز مورد توجه قرار داده اند.

فاطمی گفت: دوره های آموزشی با محوریت خانواده و مهارت های زندگی سال گذشته برای 900 نفر ازکارگران شهرستان گناباد برگزار شد و امسال نیز قرار است هزار نفر از کارگران این شهرستان تا پایان بهمن ماه امسال در این کلاسهای آموزشی شرکت کنند.

وی افزود: دوره طرح رحمت کارگری به مدت سه هفته در سالن شهید کفایی برای 700 نفر از کارگران کارخانه چینی تقدیس گناباد در حال برگزاری است.