2000 نفر از نمایش"ننه دلاور و فرزندانش" دیدن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای دی‌ماه تاکنون 2000 نفر طی بیست شب اجرا که با وقفه‌هایی نیز همراه بوده، از این نمایش در تالار محراب دیدن کرده‌اند.

تا کنون هنرمندانی چون چون خسرو بامداد، قطب الدین صادقی، فرهاد مهندس پور، گلاب آدینه ، میکائیل شهرستانی ، مریم بوبانی، شیرین یزدان بخش، زهرا صبری، شیرین بینا، پانته آ پناهی ها، حمید پور آذری، علی اصغر دشتی، هدایت هاشمی، فریبا کامران، هادی عامل، رامین سیار دشتی و...از این نمایش دیدن کرده‌اند.

اجرای این نمایش که براساس یکی از نمایش‌نامه‌های مشهور"برتولت برشت" شکل گرفته، به دلیل استقبال مخاطبان تا چهارشنبه دوازدهم بهمن ماه تمدید شده است. در این نمایش تینا بخشی، یلدا عباسی، مریم مالمیر،هومن رستگار، سعید محبی، سهیل ساعی، کاظم عینعلی، علیرضا چاوش، هدی حیدری، نورا کیان‌پور، کوشا ساعی، آرش صباغی، رضا معراجی و افشین زمانی به ایفای نقش می پردازند.

آهنگسازی این اثر را آرش عزیزی برعهده دارد. بهنوش ناصرپور و آیدین شفایی نیز به عنوان نوازنده وی را همراهی می‌کنند. "ننه دلاور و فرزندانش" طبق روال اجراهای پیشین ساعت 18، در تالار محراب روی صحنه می‌رود.

آخرین اجرای نمایش کمی بالاتر با یک ساعت تاخیر آغاز می‌شود

آخرین اجرای نمایش" کمی بالاتر" به کارگردانی آروند دشت‌آرای پیش از آغاز جشنواره فجر دوشنبه 10 بهمن ساعت 21 روی صحنه می‌رود.

با اتمام جشنواره تئاتر فجر، گروه نمایش "کمی بالاتر"، اجراهای خود را در تالار حافظ دوباره آغاز می‌کند. احتمالا تنها تغییری که در نحوه اجرای این نمایش بعد از جشنواره به وجود می‌آید تغییر در ساعت اجرا به دلیل حضور بازیگران در پروژه‌های دیگر تئاتری، است.

علاقه‌مندان برای تهیه و رزرو بلیت می‌توانند به سایت اینترنتی سی‌گذر (www.sigozar.com) یا دل پخش، پرداسیستم، بتهوون، کافه کهن، دنیا، دارینوش، پرشیا، سیاه و سفید و گیشه تالار وحدت مراجعه کنند. اولویت برای فروش بلیت با کسانی است که به سایت سی‌گذر مراجعه کرده‌اند.

فتحعلی بیگی : امیدوارم از این پس شاهد اجرای نمایش‌های با کیفیتی مانند" پری" درکرج باشیم

داود فتحعلی بیگی رئیس انجمن نمایش کرج در جلسه پرسش و پاسخ نمایش"پری" عنوان کرد با آماده شدن زیر ساخت‌ها و سالن های نمایش، در استان البرز از این پش شاهد اجرای آثار با کیفیتی همچون نمایش"پری" هستیم.

با پایان یافتن اجراهای نمایش "پری"در فجر استانی دکتر داود فتحعلی بیگی رئیس انجمن نمایش کرج گفت: پس از انجام جلسات متعدد با مدیران و مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، پیرامون سامان دهی و برنامه ریزی برای اجرای عمومی نمایش‌ها و با اتمام ساخت پلاتوها و سالن اصلی تئاتر شهر کرج و همچنین مهیا شدن زیر ساختهای لازم فرهنگی هنری، برنامه ریزی جهت اجراهای با کیفیت از آثار نمایشی متفاوت در گونه های مختلف تئاتر شکل می گیرد.

نمایش " پری " نوشته خیرالله تقیانی پور و کارگردانی جواد نوری و خیرالله تقیانی پور با پشت سر گذاشتن اجراهای متعد ، با استقبال مخاطبان در فجر استانی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در شهر کرج روبرو شد. نمایش " پری " در بخش مرور و مسابقه تئاتر ایران ، سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز روی صحنه می‌رود.

