برخورد قاطع با گرانفروشان/ کمبود کالا در کرمان وجود ندارد

مصطفی زریسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت برخی کالا ها در کرمان اظهار داشت: نظارت ها بر فروشگاه ها و مراکز عرضه کالا بیشتر شده و با متخلفان برابر قانون برخورد می شود.

زریسفی گفت: طی چند روز آینده مقدار زیادی کالا مانند روغن، قند، شکر و برنج وارد بازار می شود و این امر باعث شکسته شدن قیمتها در کرمان می شود.

وی با اشاره اینکه در کرمان دچار کمبود کالا نیستیم گفت: مردم با هجوم آوردن به مراکز عرضه کالا، باعث ملتهب شدن بازار نشوند.

وی با اعلام ثابت ماندن قیمت گوشت قرمز در کرمان گفت: هر کیلو مرغ گرم با قیمت سه و 600 تومان به متقاضیان عرضه می شود.

زریسفی ادامه داد: قیمت هر کیلو مرغ منجمد نیز برای عمده فروشی ها دو هزار و 900 تومان و برای مصرف کنندگان سه هزار و 100 تومان است.

این مسئول بر لزوم همکاری مردم در خصوص جلوگیری از گرانفروشی تاکید و تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه گرانفروشی و احتکار مراتب را به اطلاع مسئولان برسانند تا با این افراد برابر قانون برخورد شود.

وی بر نقش مردم در کنترل قیمتها تاکید کرد و گفت: هم اکنون بازرسان با دقت وضعیت قیمتها در بازار را تحت نظر دارند.