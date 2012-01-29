مراسم ترحیم همسر آیت الله صانعی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور حضرت آیات شبیری زنجانی، گرامی، و حضرات آیات سیدعلی محقق داماد، محمد جواد فاضل لنکرانی ، سیدمحمد یثربی کاشانی، ابراهیم امینی، موسوی تبریزی، امام جمارانی و حجج الاسلام سید حسن خمینی ، سید یاسر خمینی، سید علی خمینی، سیدعلی موسوی اردبیلی، مجید انصاری، محمدعلی انصاری، سید صادق شیرازی، حسن صافی گلپایگانی، شیخ حسن صانعی، سراج الدین موسوی، موسوی لاری، فیض مشکینی،علی یونسی و محمد صدوقی، بعد از نماز مغرب و عشا برگزار شد.



نمایندگان بیوت مراجع تقلید از جمله دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، شبیری زنجانی، موسوی اردبیلی نیز در این مراسم حضور داشتند.



در این مراسم ایرانی و منوچهری از مداحان اهل بیت(ع) به مرثیه خوانی پرداختند و در ادامه حجت الاسلام صادقی به ایراد سخنرانی پرداخت.

