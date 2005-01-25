شعلان كيف پر از دلار مرحوم خوئي را به سرقت برد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين شاهد عيني كه خبر دزدي شعلان را براي مهر ارسال كرد نام خود را عبدالسلام احمد الزيدي ناميده است كه به همراه مرحوم عبدالمجيد خوئي وارد حرم امام علي عليه السلام در نجف شد



كيف پول خوئي حاوي صدها هزار دلار بود كه پس از ترور وي در صحن امام علي عليه السلام توسط حازم شعلان به سرقت رفت.

به گفته وي در آن زمان چند نفر به وي حمله ور شدند و وي را تا سرحد مرگ مورد ضرب وشتم قرار دادند .



الزيدي كه با خبرگزاري مهر گفتگو مي كرد اعلام كرد با دوچشمانش حازم شعلان را در آنجا ديد كه پس از قتل مرحوم خوئي با سرقت كيف پر از پول وي از محل حادثه گريخت.



اين شاهد عيني مي گويد تلاش زيادي كردم تا شعلان را تعقيب كنم وكيف پول متعلق به مرحوم خوئي را از وي بگيرم اما او با چنان سرعتي فرار كرد ودر ادامه با يك خودرو كه در باب الطوسي منتظر وي بود از اطراف حرم مطهر دور شد.



به گفته اين شاهد كيف پول مرحوم خوئي حاوي يك ميليون و هفتصد هزار دلار آمريكا بود كه وي از لندن به عراق آورد تا در ميان فقراء و نيازمندان توزيع كند اما حازم شعلان كه مترصد چنين فرصتي بود اين مبلغ را به سرقت برد تا مقاصد خود را با اين پول ها محقق كند.



براساس گفته هاي اين شاهد عيني شعلان پس از قتل مرحوم خوئي به طور ناگهاني ناپديد شد و در ادامه به عنوان استاندار ديوانيه منصوب شد كه اين امر شك و ترديد را درباره دست داشتن وي در قتل مرحوم خوئي برانگيخت.

درهمين رابطه يعني سوابق اقدامات مرموزشعلان برعليه مردم عراق برخي اسناد نشان مي دهد كه حازم شعلان حد اقل درشكنجه و قتل مستقيم 200 تن از شيعيان وحتي اهل سنت وكردهاي فيلي عراق مشاركت مستقيم داشته است كه اعضاء اين كميته درحال جمع آوري اسامي دقيق وشناسائي خانواده هاي قربانياني كه توسط شعلان به قتل رسيده اند، مي باشند.







