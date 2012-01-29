تخلفات انتخاباتی در گلستان مستند سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر یکشنبه در یازدهمین جلسه ستاد انتخابات استان با بیان اینکه مباحث سیاسی نظام اجتماعی ما مباحث دینی هم بشمار می روند افزود: موضوع انتخابات در نگاه اول وقتی که تفسیر می شود یک مسئله سیاسی است به دلیل آنکه رأی مردم مدرک و ملاک انتخاب افرادی برای حضور در منصب و جایگاه مهمی همچون خانه ملت است.

وی ادامه داد: انتخابات یک موضوع سیاسی صرف نیست بلکه یک مسئله دینی و اعتقادی هم بشمار می رود و ما باید زمینه حضور حداکثری مردم را همراه با اعتقاد سیاسی و اخروی فراهم کنیم.

جمشیدی عنوان کرد: مردم باید نسبت به اهمیت و ارزش رای خودشان آگاه باشند و توجیه آنها و ایجاد حساسیت و انگیزه قوی وظیفه مسئولان و دست اندرکاران نظام دینی است.

وی اذعان داشت: انعکاس حضور گسترده مردم پای صندوقهای رأی در نظام جهانی و بین المللی باعث تو دهنی خوردن دشمنان نظام که از مدتها قبل در صدد کم رنگ کردن اهمیت انتخابات مجلس نهم و گسست بین مردم با نظام هستند، خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان اظهار داشت: ما در نظامی زندگی می کنیم که به لطف الهی مردم ما در آرامش و امنیت بسر می برند و در رأس نظام، مقام معظم رهبری حضور دارند که همه مشکلات و چالشها را با یک نصیحت و تذکر به موقع مرتفع می سازند.

وی افزود: مردم به سکاندار و رهبرشان اعتماد و اعتقاد دارند و می دانند که نظام اسلامی مستحکم و پابرجاست.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان در پایان بر تشکیل جلسات با ائمه جمعه شهرستانهای هر حوزه، برگزاری مستمر جلسات هیئتهای اجرایی تثبیت شده در هر حوزه، چگونگی برگزاری جلسات حوزه های فرعی در تعیین شعب و جدی گرفتن مسئله آموزش به خصوص در حوزه های اصلی و فرعی تاکید کرد.