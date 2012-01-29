10 تصویر؛ از دیکتاتور سوار بر اسب تا ساختمان سازی نتانیاهو!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و ناآرامیهای اخیر در لیبی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ گزارش تصویری از مراحل آتی مذاکرات سازش

پایگاه خبری الجزیره امروز در کاریکاتوری بی نتیجه بودن مذاکرات سازش را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس رژیم صهیونیستی در دور جدید مذاکرات سازش نیز به تحقق دستاوردهای تازه بدون توجه به مطالبات طرف فلسطینی فکر می کنند.

ارائه مصونیت به عبدالله صالح؛ دیکتاتور سوار بر اسب!

پایگاه خبری الجزیره به ارائه مصونیت به دیکتاتور یمن پس از کشتار شدید مردم این کشور اشاره دارد و آن را اقدامی فرا قانونی و غیر قابل پذیرش برای مردم انقلابی این کشور دانسته است.

چالشهای لیبی جدید؛ زنگ خطر امنیتی

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به شرایط نابسامان امنیتی در لیبی اشاره دارد. بنابر گزارش رسانه ها اخیرا ناآرامیهایی در بنغازی دیده شده که به استعفای معاون شورای انتقالی منجر شد.

اتحادیه عرب بی خاصیت!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به ناکارالمدی اتحادیه عرب در حل بحران سوریه اشاره دارد که از اتحادیه سازمانی بی خاصیت ساخته است.

اختلافات نفتی در سودان

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به اختلافات نفتی سودان و سودان جنوبی اشاره دارد که سبب تشدید تنشها شده است.

شرایط بد اقتصادی در عربستان؛ افزایش قیمت مسکن و کاهش ارزش سهام

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به شرایط بد اقتصادی در عربستان اشاره دارد که طی آن بحرانهای افزایش قیمت مسکن، کاهش ارزش سهام و افزایش هزینه های زندگی با هم گره خورده اند.

میز مذاکرات سازش و ساختمان سازی نتانیاهو!

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شرایط لیبی جدید؛ بدون شرح

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