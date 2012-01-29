شورشیان سودانی 29 چینی را به گروگان گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی شورشیان گفت : این افراد پس از درگیری با نیروهای دولتی در ایالت کردوان، 29 کارگر چینی را به گروگان گرفته اند.

"آرنو انگوتولی" از جنبش آزادی خلق شمالی در گفتگو با این خبرگزاری گفت: 9 نفر از نیروهای مسلح سودان نیز به همراه این چینی ها به گروگان گرفته شده اند.

این شورشی گفت : بله ما آنها را دستگیر کرده ایم. می خواهم به شما اطمینان بدهم که آنها صحیح و سالم هستند.

انگوتولی همچنین به شهروندان گروگان گرفته شده اشاره کرد و گفت : اینها ربوده نشده اند و هیچ کدام از آنها هم مجروح نشده اند.