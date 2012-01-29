برنامه های دهه فجر باید زمینه ساز حضور پرشور مردم در انتخابات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای فراوانی در زمینه های مختلف برای ایران به ارمغان آورده است.

وی با بیان اینکه در ایام دهه فجر تجلیل از شهدای انقلاب و کسانی که در راستای پیروزی انقلاب نقش داشته اند ضروری است، عنوان کرد: دهه فجر سالجاری از برجستگی های خاصی برخوردار است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس بعد از ایام الله دهه فجر، ادامه داد: برنامه های دهه فجر سالجاری باید به گونه ای برگزار شود که زمینه حضور حداکثری مردم در صحنه انتخابات را فراهم کند.

سرهنگ پازدار تصریح کرد: امروز جریاناتی مانند جریان انحرافی و فتنه در داخل کشور و همچنین دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در خارج از مرزها در صدد هستند که شرایط را به گونه ای پیش ببرند که حضور مردم را در انتخابات کمرنگ جلوه دهند.

وی با بیان اینکه تقارن دهه فجر و انتخابات مجلس شورای اسلامی به طور قطع با حضور پرشور مردم "فجر در فجر" است، بیان داشت: ملت ایران با بصیرت و آگاهی نقشه های دشمنان داخلی و خارجی نظام را نقش بر آب خواهند کرد.