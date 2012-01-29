مهارتهای تخصصی صنایع ایران و آلمان ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ارتقای آموزش و مهارت تخصصی و مدیریت در صنایع ایران با همکاری مرکز آموزشی، اقتصادی و دانشگاهی آلمان، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اتاق بازرگانی صنایع ایران و آلمان، شرکت مشاوره ای ارتباطات بین المللی "ترفان"، مجتمع هیئت امناهای مشترک شهرکهای صنعتی استان تهران، هیئت امنای شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت و مشارکت آکادمی صنایع مونیخ آلمان و دانشگاه "وولسفورگ" آلمان در سالن همایشهای شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت توسط مؤسسه عمران این شهرک در حال برگزاری است.

این همایش از ساعت 30: 14 دقیقه امروز با حضور "برند اربل" سفیرآلمان در ایران آغاز شده است.

در این مراسم شجاع الدین گیلی رئیس هیئت امنای مجتمع هیئت امناهای شهرک صنعتی استان تهران در خصوص ضرورت توسعه منابع انسانی و سازمان به سخنرانی پرداخت.

سپس "دنیل برنبک" مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در خصوص همکاریهای آموزشی اتاق بازرگانی صنایع ایران و آلمان سخنرانی کرد.

همچنین علی غضنفری عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در خصوص شاخصهای توسعه آلمان و نیز زمانی به نمایندگی از سازمان فنی و حرفه ای کشور در خصوص آموزش در صنایع از دیدگاه سازمان آموزش و فنی و حرفه ای کشور به سخنرانی پرداختند.

محمد موسی زاده از دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این همایش در خصوص آموزش علمی و کاربردی در ایران سخن گفت.

محمد اسلام زاده رئیس هیئت امنای شهرک صنعتی عباس آباد در خصوص چگونگی جلب مشارکت در همکاریهای آموزشی مطالبی را عنوان کرد.

علی نیکویی مجری دوره های آموزشی آکادمی اتاق بازرگانی و صنایع مونیخ آلمان در خصوص ویژگیهای "دوال" آموزش حرفه ای آلمان و معرفی طرح مشترک آموزشی ایران و آلمان سخنانی ایراد کرد.

گفتنی است در این همایش، نشست پرسش و پاسخ و جمع بندی توسط مسئولان انجام خواهد شد.