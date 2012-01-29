500 نفر در آزمون مکاتبه ای دهیاران گلستان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه عملکرد دهیاران استان چه در عرصه فعالیتهای عمرانی و چه فرهنگی مفید و مطلوب بوده است تصریح کرد: این آزمون در راستای گسترش آموزشهای غیرحضوری دهیاران برگزار شد.

به گفته وی، هدف از برگزاری ازمون مکاتبه ای دهیاران، کاهش هزینه های آموزشی و ارتقا توانمندیهای شغلی و تخصصی دهیاران و آشنایی آنان با شرح وظایف خود بوده است.

دادبود افزود: طراحی سئوالات و برگزاری آزمون برعهده استانداری بوده است و پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تنها منابع آزمون را تعیین و بر فرآیند کلی کار نظارت خواهد داشت.

وی گفت: افراد برتر در این آزمون برای شرکت در المپیاد علمی دهیاران کشور که سال آینده در تهران برگزار می‌شود اعزام و نفرات برتر این آزمون به عنوان دهیاران نمونه کشور انتخاب می‌شوند.

دادبود افزود: با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته ، تعداد 5 عنوان آموزشی مفاهیم و مبانی صنایع روستایی، شیوه های جلب مشارکت و تعاون روستایی در توسعه روستا، برنامه ریزی و مدیریت در روستا، بودجه ریزی و بودجه نویسی در روستا و املاک و اراضی روستایی از کتاب مدیریت روستایی در قالب 100 سئوال تستی برای سومین آزمون مکاتبه ای دهیاران سراسر کشوردر نظر گرفته شد.