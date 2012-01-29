ایجاد 20 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در مشهد/اجرای طرح کتاب در تاکسی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مشهد گفت: در تعهدات شهرداری مشهد ایجاد سالیانه 20کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه لحاظ شده است که تاکنون 80 درصد آن محقق شده است.

غلامرضا زعیمی اشاره کرد: سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد با همکاری شهرداری‌های مناطق مسیرهای ویژه دوچرخه را احداث و توسعه می‌دهند.

وی ادامه داد: شهرداری مشهد در کنار طرح بهسازی برای ساخت پیاده ‌روها مسیرهای ویژه دوچرخه را نیز آماده و فعال می‌سازد.

وی با اشاره به این موضوع که در مناطق 3، 4 و 5 بیشترین استفاده از دوچرخه در بین شهروندان رایج است تصریح کرد: همه نقاط این شهر پتانسیل راه‌اندازی مسیرهای ویژه دوچرخه را دارد اما این مناطق به دلیل تراکم جمعیتی بالا و شرایط اجتماعی شهروندان این منطقه پتانسیل بالاتری برای راه اندازی مسیر ویژه دوچرخه را دارد.

وی ادامه داد: فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از دوچرخه در مسیرهایی که پتانسیل این موضوع را در خود دارد باید همه‌جانبه از سوی ارگان‌هایی که در این امر مرتبط هستند صورت گیرد.

شناسایی 100 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در مشهد

مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: برای مشهد 100کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه شناسایی شده که در همین راستا در سال جاری، 15کیلومتر ایجاد شده است.

مهدی امامی میبدی افزود: در سال آینده نیز 20کیلومتر دیگر به این مسیرها افزوده می‌شود که می‌توان به حاشیه بزرگراه آزادی بین آزادی تا میدان جمهوری اسلامی اشاره کرد.

وی افزود: این مسیرهای ویژه در بولوار ملک آباد با 2کیلومتر و خیابان‌های شهید صادقی با 4کیلومتر، کوهسنگی با 4 کیلومتر و آزادی نیز با هشت کیلومتر طول راه اندازی شده است.

میبدی ادامه داد: تا پایان سال جاری مسیر ویژه دوچرخه بین بولوار ملک‌آباد و میدان جمهوری اسلامی و بولوار شفا نیز ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: برنامه سازمان برای توسعه خطوط ویژه دوچرخه ایجاد سالیانه 20کیلومتر از این مسیرهاست که در سال90 در صورت عدم بروز مشکل این برنامه محقق خواهد شد.

وی در خصوص اعتبارات این سازمان برای احداث پروژه خطوط ویژه دوچرخه گفت: برای سال 90 ،5 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت دوچرخه در نظر گرفته شده است.

میبدی با اشاره به این موضوع که 4کیوسک دوچرخه در مشهد وجود دارد، تاکید کرد: این کیوسک‌های دوچرخه در گذشته استفاده نمی شد ولی با روند ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه این کیوسک ها بازگشایی شده است.

مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اشاره کرد: شهروندان می‌توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر به این ایستگاه‌های دوچرخه به صورت رایگان دوچرخه دریافت کنند.

طرح کتاب در تاکسی در مشهد اجرا شد

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد در راستای اجرای طرح ملی پیک مهر از تجهیز 500خودرو به طرح "کتاب در تاکسی" خبر داد.

هادی عطارزاده طوسی افزود: در برنامه توسعه‌ای این سازمان مقرر شده در سال آینده 200 تاکسی دیگر به این طرح تجهیز شوند.

وی ادامه داد: طرح کتاب در تاکسی طرح مشترکی است که سازمان تاکسیرانی با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی استان آن را در تاکسی‌های سطح شهر مشهد به اجرا درآورده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد تصریح کرد: این طرح با هدف افزایش انگیزه و علاقه برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین شهروندان، ایجاد محلی به منظور دستیابی سریع، ارزان و آسان برای مسافران تاکسی و گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه صورت می‌پذیرد.

وی تاکید کرد: تاکسیرانان نیز در راستای این طرح می‌توانند به صورت نیمه بها در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد عضو شوند و از خدمات آنها استفاده کنند.

عطار‌زاده به نصب کیوسک‌های تاکسیرانی جدید اشاره کرد و افزود: با نصب این کیوسک ها قفسه‌های مناسب برای نگهداری کتاب جهت استفاده رانندگان تعبیه خواهد شد.

پلمب 9 نمایشگاه اتومبیل در پی شکایت شهروندان

وجود نمایشگاه‌های متعدد در بولوار 22 بهمن و شهید رستمی با بروز انواع آلودگی های صوتی ، مزاحمت برای تردد عابران پیاده ، پارک خودروهای در معرض فروش در پیاده‌روها از معضلات مهم ساکنان منطقه 6 محسوب می شود.

در همین راستا شهرداری منطقه 6 به دنبال شکایت‌های مردمی و بر طبق رای کمیسیون بند 20 در زمینه مبارزه با مشاغل مزاحم و آلاینده، به پلمب 9 باب نمایشگاه اتومبیل در بولوار 22 بهمن اقدام کرده است.

شهردار منطقه 6 با اشاره به این موضوع گفت: پرونده نمایشگاه‌های اتومبیل پلمب شده به مراجع قضایی ارجاع داده شده‌اند و به منظور رفع سد معبردر پیاده‌روها و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران تعهد محضری اخذ شده است.

احمد محبی در ادامه افزود: وجود این نمایشگاه‌ها علاوه بر این که مزاحمت‌های بسیاری برای ساکنان محل به وجود می‌آورد، سبب نازیبا شدن چهره شهر می شود و ضروری است این مشاغل هرچه سریع‌تر ساماندهی شوند.

وی با اشاره به اجرای طرح بهسازی در معابر این محدوده بیان کرد: یکی از سیاست‌های ایجاد پارک خطی، جلوگیری از تجمع مشاغل مزاحم است و به همین منظور این طرح با جدیت در سطح معابر منطقه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به جمع آوری 28 مورد دام زنده در مناطق مسکونی تصریح کرد: همچنین 25 مورد دام زنده نیز با اخطارهای ارائه شده به مالکان جمع آوری شد.

اصلاح هندسی میدان ولایت مشهد

شهردار منطقه پنج مشهد از اجرای عملیات اصلاح هندسی میدان ولایت در راستای رفاه حال شهروندان مشهدی خبر داد.

حسن حسینی گفت: با توجه به حجم بالای تردد در محدوده میدان ولایت و به منظور بهبود عملکرد عبور و مرور اقدامات اصلاح هندسی این میدان با اعتبار بالغ بر 500 میلیون ریال در حال اجرا است.

وی با اعلام به اینکه میدان ولایت به عنوان سرویس‌دهنده اصلی شهرک‌های حاشیه شهر مشهد عمل می‌‎کند، بیان داشت: این میدان نقش حلقه ارتباطی میان بولوارهای میرزا کوچک خان، ولایت، رستمی و مصلی را دارد لذا اجرای طرح اصلاح هندسی در این میدان ضروری و در حال اجرا است.

وی بیان کرد‌: با توجه به اهمیت همکاری رانندگان و عابران پیاده در بهبود عملکرد معابر و نقش مهم ایشان در موفقیت پروژه‌های اصلاح هندسی با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به رعایت حق تقدم عبور از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کرده و باعث روان‌سازی ترافیک معابر و افزایش سرعت عبور و مرور شوند.