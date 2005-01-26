غدير پژوهي بايد به انديشه سياسي قابل پژوهش ارتقاء يابد

دكتر محمد صادق تهراني، مترجم تفسير الفرقان، در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" درباره ضرورت هاي غديرپژوهي در جامعه اسلامي گفت : بحث غدير از اركان اساسي تشيع است. بسياري از محققان دنيا و مسلمانان تحقيقات خود را محدود به واقعه غدير مي كنند. آنها غدير را نه تنها از لحاظ وجود پيامبر(ص) و اميرالمومنين(ع) مي نگرند بلكه به غدير نگاهي هويتي نيز دارند.

وي در ادامه افزود : در كشورعربستان سعودي و حكومت هاي سلفي آيه اولي الامر و آيه تبليغ را به محبت و دوستي تعبير مي كنند. اما تعبير آنها بسيار حقير است، چرا كه غدير بعدي سياسي و ولايي دارد. بسياري از محققان شيعي درصدد پاسخگويي در برابر شبهات سلفي ها بر آمده اند اما تحقيقات ما پس از اثر مرحوم علامه اميني به واسطه اثر گرانقدر الغدير، رو به افول گذاشته و اثر جامع و تبيين كننده ديگري به وجود نيامده است.

دكتر تهراني ضرورت هاي غدير پژوهي را در تبيين آن واقعه دانست و گفت : اگر قرار باشد كه از اين واقعه براي توصيف تاريخي استفاده كنيم هيچ گاه نمي توانيم اصل حكومت علوي را تبيين كنيم چرا كه در تاريخ مناقشات فراواني هست اما وقتي كه غدير را تبيين منطقي معطوف به انديشه سياسي كنيم قطعا مي توانيم اين حادثه را به يك انديشه سياسي قابل پژوهش ارتقاء دهيم.

وي افزود : در تفسير الفرقان بيش از هزار حديث كه بيشتر آنها از اهل تسسن هستند در جهت تبيين اين واقعه استفاده كردم. اما جاي ما فراتر از نقل احاديث است ما بايد به تبيين هاي آكادميك و علمي از واقعه غدير رو آوريم.

دكتر تهراني در پايان ضرورتهاي غدير پژوهي را با توجه به شبهاتي كه هر روزه سلفي ها وارد مي كنند حياتي توصيف كرد.