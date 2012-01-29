41 نامزد انتخاباتی در استان اردبیل احراز صلاحیت نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر یکشنبه در نشست خبری با رسانه ها و مطبوعات استان اظهار داشت: عدم احراز صلاحیت به معنای بد بودن داوطلبان نبوده بلکه یا شرایط لازم را نداشته اند یا شرایط شان محرز نشده است.

وی با بیان اینکه در این استان مجموعا 92 نفر از 5 حوزه انتخابیه برای ورود به مجلس نهم ثبت نام کرده بودند، اضافه کرد: 88 نفر از این تعداد مرد و 4 نفر زن بوده اند.

به گفته استاندار اردبیل 51 نفر از نامزدها تاکنون تایید صلاحیت شده اند و احتمال افزایش این تعداد تا اعلام نتایج نهایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در 5 حوزه انتخابیه استان اردبیل تنها در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار تعداد نامزدهای دوره نهم نسبت به دوره هشتم مجلس افزایش یافته است، یادآور شد: این تعداد از 21 نامزد در رقابتهای انتخابی مجلس هشتم به 23 نفر در دوره نهم افزایش یافته است.

صابری گفت: در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین 9 نفر، در شهرستان گرمی 8 نفر، در مشگین شهر 2 نفر و در خلخال 21 نفر در تعداد نامزدها کاهش داشته ایم.

247 پروژه طی دهه فجر در اردبیل افتتاح می شود

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام جشنهای دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی از افتتاح بیش از 247 پروژه عمرانی، خدماتی، تولیدی و... در سطح استان طی این ایام خبر داد و افزود: این پروژه ها به ارزش هزار و 570 میلیارد ریال در سطح روستاها و شهرستانهای استان به بهره برداری می رسد.

صابری با بیان اینکه پروژه های اجرایی تنها از طریق اعتبارات دولتی به بهره برداری نمی رسد، گفت: هزینه این پروژه ها از محل اعتباری دولت و سرمایه گذاری بخص خصوصی در اقصی نقاط استان افتتاح و در اختیار مردم قرار داده می شود.

وی با اشاره به افتتاح 67 پروژه در شهر اردبیل، تصریح کرد: در بیله سوار 17 پروژه، پارس آباد 23 پروژه و در شهرستان خلخال 45 پروژه آماده بهره برداری در ایام دهه فجر است.

صابری، تعداد پروژه ها در شهرستانها را ملاک نگاه دولت به این نقاط ندانست و تاکید کرد: طرحهایی که مورد بهره برداری قرار می گیرد باید 100 درصد تکمیل شوند تا به بهره برداری برسند و این سبب می شود تعداد پروژه ها در شهرستانهای مختلف متفاوت باشد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در هفته دولت هم افتتاحهایی در سطح استان وجود داشت، گفت: در شهرستان نمین 31 پروژه، در مشگین شهر 25 طرح، در گرمی 7 طرح، در سرعین 9 طرح و در شهرستان کوثر 13 پروژه در دهه فجر افتتاح می شود که تعداد کل طرحها و پروژه ها به 247 طرح می رسد.