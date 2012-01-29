کتابخانه ها به مرکز تقویت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور میر ظهر یکشنبه در بازدید از کتابخانه های زابل در جمع کتابداران، اظهار داشت: بی شک کتابداران می توانند با حضور افراد مستعد و اجرای فعالیت های فوق برنامه در جذب جوانان و نوجوانان به کتابخانه موثر باشند.

وی با اشاره به ترویج ادیان خرافی و منحرف در جامعه از سوی دشمنان گفت: نباید جوان را به حال خود رها کرد بلکه باید بسترهای مورد نیاز وی را فراهم کنیم و کتابخانه بهترین مکان برای هدایتگری هستند.

وی خواستار استفاده از تجربیات افراد مختلف در زمینه جذب حداکثری مخاطبین شد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران با اشاره به قانون اداره کتابخانه ها از مسئولین درخواست کرد تا از طریق معتمدین و مسئولین شهر در خصوص جذب سهم نیم درصد درآمد کل شهرداری ها اقدام نمایند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید با اشاره به قانون اداره کتابخانه های عمومی بیان داشت: طبق این قانون شهرداری ها باید نیم درصد از در آمد کل خود را به حساب انجمن کتابخانه ها واریز نمایند که تاکنون شهرداری های زاهدان، چابهار و زهک بیشترین پرداختی را داشته اند.

اسفند یار زید آبادی گفت: متاسفانه شهرداری های دیگر با توجه به مشکلات موجود نتوانسته اند بدهی خود را پرداخت کنند.

مسئول دبیر خانه و خزانه دار کتابخانه های زابل نیز در این بازدید افزود: در حال حاضر 10کتابخانه با بیش از 10هزار نفر عضو و 90 هزار نسخه کتاب در زابل مشغول ارائه خدمات به مخاطبین هستند.

زرین تاج باقری اظهار داشت: تاکنون شش انجمن کتابخانه در سطح منطقه تشکیل شده و سعی داریم جلسات آنرا طبق قانون هر دو ماه یک بار تشکیل دهیم.

وی با اشاره به مشکلات فیزیکی موجود در کتابخانه های زابل کمبود فضای مناسب را مهمترین مشکل دانست و گفت: متاسفانه فضای بسیاری از کتابخانه های ما استاندارد نیست و با وجود اینکه بیشترین مراجعه کننده و مخاطبین کتابخانه ها را کودکان تشکیل می دهند سالن مطالعه مجزا برای این قشر وجود ندارد.

وی با اشاره به جمعیت فرهنگی زابل احداث کتابخانه مرکزی و استاندارد را در این منطقه الزامی دانست.