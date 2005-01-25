رابين ويليامز درفيلم خانواده كرازي بازي مي كند

نمايي ازپوستر" جومانجي " با شركت " رابين ويليامز"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه واپسين باربا فيلم" برش نهايي " درعرصه رقابتها حضورداشت موافقتش را براي بازي درفيلم " خانواده كرازي " اعلا م كرد.

اين اثركه درزمره فيلمهاي فانتزي جاي مي گيرد براساس كتاب پيش دبستاني به همين نام كليد مي خورد." درك گيولي " و" ديويد شنيدرمن " به عنوان فيلمنامه نويسان اين پروژه حضوردارند ."

اين اثرشرح حال يك روانشناس خسته ونا اميد است كه نمي تواند با مشكلات دخترنوجوانش كناربيايد.همزمان با وخيم شدن اوضاع ، درمي يابد كه تنها چاره كاركنارآمدن با دخترش است.

ازديگرپروژه هاي " رابين ويليامز" مي توان به قسمت دوم فيلم " خانم دات فاير" اشاره كرد كه درحال حاضردرمرحله فيلمبرداري به سرمي برد.