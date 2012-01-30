"ویتگنشتاین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی نظام مند طیف وسیعی از موضوعات مورد توجه ویتگنشتاین اختصاص دارد.

در این مجال آرای ویتگنشتاین در تراکتاتوس مورد بررسی قرار گرفته است. تراکتاتوس یا رساله منطقی- فلسفی اساس و محور فلسفه متقدم ویتگنشتاین را تشکیل می‌دهد.

تراکتاتوس کتابی مشتمل بر هفت گزاره عمده است و هر گزاره شامل زیر گزاره‌های بیشماری است. ویتگنشتاین در این رساله سعی دارد نشان دهد کلمات در زبان همچون آینه‌هایی عمل می‌کنند که سعی در بازنمود بوده‌ها در دنیای واقع را دارند.

لودویک ویتگنشتاین به اعتراف بیشتر فیلسوفان از مهمترین و تأثیرگذارترین متفکران قرن بیستم بوده است.

به این موضوع هم موافقان و هم مخالفان آرای او اذعان داشته اند، کارها و آثار ویتگنشتاین در حوزه‌هایی چون فلسفه زبان، فلسفه ذهن، معناشناسی و روانشناسی منشأ اثرات زیادی بوده است.

این تأثیر به این حوزه ها محدود نیست و حوزه‌هایی چون منطق، ریاضیات و معرفت شناسی نیز متأثر از آرای این فیلسوف هستند. آرای ویتگنشتاین چشم اندازهای فلسفی آینده را دچار تغییر کرد.

هنوز و بعد از گذشت زمان زیادی از نوشتن "تراکتاتوس" و "پژوهشها"، این دو اثر برجسته فلسفی در دانشکده‌های فلسفه در سراسر دنیا تدریس می‌شوند.

نویسنده کتاب حاضر خود از متخصصان فلسفه ویتگنشتاین به شمار می‌رود. در این اثر نویسنده تلاش کرده آرای ویتگنشتاین را با زبانی ساده و قابل فهم بیان کند تا مخاطب و خواننده ناآشنا به فلسفه ویتگنشتاین بتواند مباحث مورد بررسی او را درک کند.

این اثر با عنوان "ویتگنشتاین" از سوی انتشارات جان ویلی و سانز منتشر شده است.