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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

اصغری به مهر خبر داد:

جشنواره محصولات قرآنی در استان سمنان برگزار می شود

جشنواره محصولات قرآنی در استان سمنان برگزار می شود

شاهرود-خبرگزاری مهر: مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآنی استان سمنان از برگزاری جشنواره محصولات قرآنی این استان در بهمن ماه سالجاری خبر داد.

هادی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود، ضمن اعلام این خبر افزود: این جشنواره در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به همت دارالقرآن الکریم استان سمنان و با همکاری اتحادیه موسسات قرآنی استان در بهمن ماه جاری برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از تعالیم ارزشمند قرآن کریم و سیره اهل بیت(ع) است و این جشنواره با هدف تعمیق باورهای دینی و نشر و ترویج فرهنگ حیات بخش قرآن کریم در سطح استان سمنان برگزار می شود.

اصغری با بیان اینکه این جشنواره از هفتم بهمن آغاز شده اظهار داشت: موسسات و مراکز قرآنی دارای مجوز در استان می توانند محصولات قرآنی طراحی شده توسط موسسه خود را تا بیست و هفتم بهمن ماه سال جاری به اتحادیه قرآنی یا ادارات تبلیغات اسلامی در سراسر استان ارسال کنند.

مدیر عامل موسسات قرآنی استان سمنان، آثار قرآنی، نشریه و  طرح کودک و نوجوان را از جمله این آثار عنوان کرد.

وی اظهار داشت: سازمان دارالقرآن الکریم کشور پس از بررسی آثار توسط هیات داوران، به برترین های آن جوایز نفیسی اهداء می نماید.

کد مطلب 1520013

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