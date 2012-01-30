جشنواره محصولات قرآنی در استان سمنان برگزار می شود

هادی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود، ضمن اعلام این خبر افزود: این جشنواره در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به همت دارالقرآن الکریم استان سمنان و با همکاری اتحادیه موسسات قرآنی استان در بهمن ماه جاری برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از تعالیم ارزشمند قرآن کریم و سیره اهل بیت(ع) است و این جشنواره با هدف تعمیق باورهای دینی و نشر و ترویج فرهنگ حیات بخش قرآن کریم در سطح استان سمنان برگزار می شود.

اصغری با بیان اینکه این جشنواره از هفتم بهمن آغاز شده اظهار داشت: موسسات و مراکز قرآنی دارای مجوز در استان می توانند محصولات قرآنی طراحی شده توسط موسسه خود را تا بیست و هفتم بهمن ماه سال جاری به اتحادیه قرآنی یا ادارات تبلیغات اسلامی در سراسر استان ارسال کنند.

مدیر عامل موسسات قرآنی استان سمنان، آثار قرآنی، نشریه و طرح کودک و نوجوان را از جمله این آثار عنوان کرد.



وی اظهار داشت: سازمان دارالقرآن الکریم کشور پس از بررسی آثار توسط هیات داوران، به برترین های آن جوایز نفیسی اهداء می نماید.