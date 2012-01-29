600 میلیارد تومان پروژه در استان قزوین در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، اولین یادواره شهدای آماد و پشتیبانی سپاه استان قزوین ظهر یکشنبه با حضور سردار علی آذین معاون جانشین آماد و پشتیبانی سپاه کشور، سردار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر استان، شهروش مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، سردار جعفری نسب فرمانده انتظامی استان، ائمه جماعات و خانواده های معظم شهدا، مدیران دستگاههای اجرایی در حسینیه سپاه قزوین برگزارشد.

احمد عجم در این مراسم گفت: خدمت به مردم مهمترین دغدغه دولت است و تلاش می کنیم در استان با ایجاد بستر مناسب زمینه سرمایه گذاری بیشتر و اشتغال پایدار فراهم شود.

وی افزود: پروژه های مختلفی در مناسبتهایی مانند دهه فجر و هفته دولت برای افتتاح آماده می شود که این طرح ها ذائقه مردم را از خدمت رسانی مسئولان شیرین می کند.

عجم بیان کرد: خوشبختانه در استان قزوین کارهای عمرانی، صنعتی و کشاورزی زیادی صورت گرفته و در حال حاضر بیش از 600 میلیارد تومان پروژه افتتاح شده و یا آماده بهره برداری است که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه داشته است.

استاندار بیان کرد: خوشبختانه با عزم جدی مسئولان، استان قزوین به یک کارگاه بزرگ عملیاتی تبدیل شده است و روند عمران و سازندگی در این منطقه با شدت ادامه دارد.

مشارکت حداکثری مردم/ یاس دشمنان

این مسئول با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در این عرصه دو راهبرد اساسی را پیگیری می کند که اجرای بی کم و کاست قانون و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است و از همه مسئولان استان انتظار داریم در این مسیر با جدیت حرکت کنند.

وی گفت: در شرایط کنونی باید انسجام خود را حفظ کنیم و هنر تبیعت از رهبری را نشان دهیم تا دشمن بداند همچنان مردم تابع ولی فقیه و حامی نظام هستند و هر جا لازم باشد در صحنه حاضر می شوند.

استاندار تصریح کرد: مردم آگاه کشور با مشارکت در انتخابات سال 88 استقلال و اقتدار خود را به دنیا نشان دادند و امروز در شرایط کنونی نیز با توکل به خدا و ایستادگی در مواضع خود با شرکت گسترده در انتخابات هوشیاری خود را بار دیگر نشان خواهند داد.



عجم اظهارداشت: در انتخابات بدور از هر گونه سلائق و دیدگاهها مردم باید به کسانی رای دهند که به منابع قدرت و زر و زور وابسته نباشند، دست پاک باشند و در مسیر خدمت به نظام اسلامی و مردم حرکت کنند.