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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۶

عجم:

600 میلیارد تومان پروژه در استان قزوین در حال اجراست

600 میلیارد تومان پروژه در استان قزوین در حال اجراست

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: با بسترسازی مناسب خدمت رسانی به مردم در حال حاضر بیش از 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان در حال بهره برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین یادواره شهدای آماد و پشتیبانی سپاه استان قزوین ظهر یکشنبه با حضور سردار علی آذین معاون جانشین آماد و پشتیبانی سپاه کشور، سردار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر استان، شهروش مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، سردار جعفری نسب فرمانده انتظامی استان، ائمه جماعات و خانواده های معظم شهدا، مدیران دستگاههای اجرایی در حسینیه سپاه قزوین برگزارشد.
 
احمد عجم در این مراسم گفت: خدمت به مردم مهمترین دغدغه دولت است و تلاش می کنیم در استان با ایجاد بستر مناسب زمینه سرمایه گذاری بیشتر و اشتغال پایدار فراهم شود.
 
وی افزود: پروژه های مختلفی در مناسبتهایی مانند دهه فجر و هفته دولت برای افتتاح آماده می شود که این طرح ها ذائقه مردم را از خدمت رسانی مسئولان شیرین می کند.
 
عجم بیان کرد: خوشبختانه در استان قزوین کارهای عمرانی، صنعتی و کشاورزی زیادی صورت گرفته و در حال حاضر بیش از 600 میلیارد تومان پروژه افتتاح شده و یا آماده بهره برداری است که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه داشته است.
 
استاندار بیان کرد: خوشبختانه با عزم جدی مسئولان، استان قزوین به یک کارگاه بزرگ عملیاتی تبدیل شده است و روند عمران و سازندگی در این منطقه با شدت ادامه دارد.
 
مشارکت حداکثری مردم/ یاس دشمنان
 
این مسئول با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در این عرصه دو راهبرد اساسی را پیگیری می کند که اجرای بی کم و کاست قانون و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است و از همه مسئولان استان انتظار داریم در این مسیر با جدیت حرکت کنند.
 
وی گفت: در شرایط کنونی باید انسجام خود را حفظ کنیم و هنر تبیعت از رهبری را نشان دهیم تا دشمن بداند همچنان مردم تابع ولی فقیه و حامی نظام هستند و هر جا لازم باشد در صحنه حاضر می شوند.
 
استاندار تصریح کرد: مردم آگاه کشور با مشارکت در انتخابات سال 88 استقلال و اقتدار خود را به دنیا نشان دادند و امروز در شرایط کنونی نیز با توکل به خدا و ایستادگی در مواضع خود با شرکت گسترده در انتخابات هوشیاری خود را بار دیگر نشان خواهند داد.

عجم اظهارداشت: در انتخابات بدور از هر گونه سلائق و دیدگاهها مردم باید به کسانی رای دهند که به منابع قدرت و زر و زور وابسته نباشند، دست پاک باشند و در مسیر خدمت به نظام اسلامی و مردم حرکت کنند.
 
    
 
    
  
کد مطلب 1520016

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