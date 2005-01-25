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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۰۲

معاون وزير امور خارجه روسيه در مصاحبه اختصاصي با "مهر":

مذاكره با مقامات ايران در اين مرحله بسيار مفيد بود// مذاكرات ما با هدف شفاف سازي تمام جنبه هاي برنامه هاي هسته اي ايران صورت مي گيرد

معاون وزير امور خارجه روسيه كه براي گفتگو درباره همكاري هاي جاري هسته اي ايران و روسيه به كشورمان سفر كرده است، مذاكرات ميان هيئت هاي ايران و روسيه را مفيد ارزيابي كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر "سرگئي كيس لياك" معاون وزير امور خارجه روسيه كه شب گذشته  براي انجام گفتگوهايي فشرده در زمينه مسائل هسته اي به كشورمان سفر كرده است، در مصاحبه اي اختصاصي با خبرنگار "مهر" درباره روند مذاكرات انجام شده با مقامات ايراني گفت : مذاكرات ما با هدف شفاف سازي تمام جنبه هاي برنامه هاي هسته اي ايران صورت مي گيرد.

كيس لياك ضمن تاكيد بر همكاري هاي ايران و روسيه به ويژه در زمينه مسائل هسته اي، اظهار داشت : من در اين مرحله مذاكرات را"بسيار" مفيد ارزيابي مي كنم.

معاون سرگئي لاوروف درباره محورهاي دقيق گفتگوها به خبرنگار مهر پاسخ نداد.

وي دربخش ديگر اين مصاحبه افزود : درباره مسائل مهم و برجسته هسته اي ميان دو كشور گفتگو كرديم و درصدد هستيم كه اين گفتگوها را همچنان ادامه دهيم.

معاون وزير امور خارجه روسيه به خبرنگار  "مهر" درباره ارزيابي خود از سطح همكاري هاي ايران و روسيه به ويژه در زمينه مسائل هسته اي  گفت كه در شرايط كنوني مذاكرات همچنان ادامه دارد و نمي توان ارزيابي دقيق و نتيجه گيري داشت.

وي درعين حال همكاري ميان تهران و مسكو را عميق و رو به رشد خواند.

گفتني است ، سرگئي كيس لياك طي مدت اقامت خود در تهران ، با مسوولان شوراي عالي امنيت ملي ، سازمان انرژي اتمي و وزارت امورخارجه كشورمان ديدار و گفتگو خواهد داشت.

كيس لياك معاون سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه در امور خلع سلاح است.

کد مطلب 152002

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