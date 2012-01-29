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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۹

همزمان با دهه فجر/

همایش امر به معروف و نهی از منکر در لرستان برگزار می شود

همایش امر به معروف و نهی از منکر در لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان از برگزاری همایش بزرگ امر به معروف و نهی از منکر در این استان خبر داد.

سرهنگ علی حسین پازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: این همایش روز 12 بهمن ماه سالجاری در مرکز استان لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه فراخوان مقاله این همایش در سطح استان داده شده است، عنوان کرد: همایش امر به معروف و نهی از منکر توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان برگزار می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان تصریح کرد: سخنران همایش امر به معروف و نهی از منکر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران کشور خواهد بود.

سرهنگ پازدار یادآور شد: برنامه ریزی شده است که همایش بزرگ امر به معروف و نهی از منکر با حضور اقشار مختلف مردم استان در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شود.

کد مطلب 1520020

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