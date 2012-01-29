به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر دفتر ارزیابی امور شهرستان‌های حوزه‌های علمیه خواهران در دوره آموزش نرم افزار آمار که در محل اردوگاه فاطمه‌الزهرا(س) قم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به توجه ویژه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به موضوع آموزش کارکنان تصریح کرد: آموزش کارکنان مدارس علمیه خواهران اعم از مدیر و معاونان بر عهده معاونت شهرستان‌های مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران قرار دارد.



حجت‌الاسلام مصطفی متوسل با بیان اینکه مدیران و معاونان واحدهای آموزشی در آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت شرکت داده می‌شوند، ‌افزود: آنچه به عنوان آموزش کارکنان در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اجرا می‌شود در کارگروه آموزش کارکنان این مرکز مورد بحث قرار می‌گیرد و پس از تبیین اجرا می‌شود.



وی با اشاره به اینکه این دوره آموزشی طی دو روز به اجرا در می‌آید، ادامه داد: در این دو روز کار‌شناسان آمار و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به آموزش نرم‌افزار آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران "سما" می‌پردازند و به سئوالات احتمالی کاربران پاسخ می‌دهند.



وی از رابطین آماری مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه خواهران خواست تا پس از این دوره، با برگزاری کارگاه‌هایی، آموزش‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار کاربران مدارس علمیه خواهران استان‌های مختلف قرار دهند.



نرم افزار سما، سرعت دستیابی به اطلاعات را افزایش می‌دهد



همچنین مدیر آمار و اطلاعات حوزه‌های علمیه خواهران در سخنانی با اشاره به ویژگی‌های کلی نرم‌افزار سما تصریح کرد: با استقرار این سامانه، داده‌ها از پایین‌ترین سطوح با حذف واسطه‌ها و از مبدأ اطلاعات، دریافت می‌شود و این ویژگی علاوه بر فراهم آوردن امکان به‌روز‌رسانی همیشگی، سرعت دستیابی به اطلاعات به‌هنگام را نیز به صورت چشمگیری افزایش می‌دهد.



سیدعلی میریونسی، استقرار این سامانه را موجب دسترسی مستقیم به گزارش‌های متنوع آماری و اطلاعاتی از هر مکان و در هر زمان و توسعه‌پذیری نظام آماری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران دانست و از کاربران آماری خواست تا همواره اطلاعات خود را در این نرم‌افزار به‌روز نگاه دارند

اجرای آموزش غیرحضوری سردبیران نشریات حوزه‌های علمیه خواهران



مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اینکه دوره‌های کوتاه‌مدت حضوری آموزش نشریه‌نگاران حوزه‌های علمیه خواهران در فواصل مختلف برگزار می‌شود، ‌ تصریح کرد: در برخی مقاطع آموزش غیرحضوری ویژه سردبیران این نشریات برگزار می‌شود که اکنون شاهد برگزاری اجرای یکی از این دوره‌ها هستیم.



مریم ناصح با بیان اینکه در آموزش‌های غیرحضوری، آموزش بر اساس جزوه و یا کتاب مشخصی انجام می‌گیرد، افزود: در دوره جاری، آموزش بر اساس کتاب "روزنامه‌نگاری تخصصی" از مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌گیرد.



وی با اشاره به اینکه در تاریخ ششم اسفندماه آزمون پایان دوره از شرکت‌کنندگان به عمل خواهد آمد، ادامه داد: به کسانی که موفق به کسب نمره قبولی دوره شوند، گواهی‌نامه پایان دوره اعطا خواهد شد.



مجوز انتشار 130 نشریه داخلی در مدارس علمیه خواهران



مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه حدود ۱۳۰ نشریه داخلی در مدارس علمیه خواهران کشور مجوز انتشار دارند، یادآور شد: از میان این نشریات، حدود ۱۰۰ نشریه به صورت مستمر در قالب فصلنامه، ماهنامه و بعضا گاهنامه انتشار پیدا می کند.



ناصح با بیان اینکه تاکنون دو دوره حضوری آموزش کوتاه‌مدت نشریه‌نگاری در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شده است، بیان کرد: از میان کسانی که در این دوره شرکت کرده بودند، افرادی گزینش شدند و در دوره تربیت ارزیاب نشریات شرکت داده شدند.



وی یادآور شد: برگزاری دوره تربیت ارزیاب نشریات در راستای واگذاری ارزیابی نشریات داخلی مدارس علمیه خواهران به مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران انجام گرفت که تا کنون توسط معاونت فرهنگی‌تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران صورت می‌پذیرفت.



مدیر پرورشی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: علاوه بر این یک دوره آموزش خبرنگاران قرآنی با همکاری خبرگزاری ایکنا در مشهد مقدس برگزار شد.

