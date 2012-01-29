آماده قطع صادرات نفت به اروپا هستیم/ نفت ایران بدون مشتری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتاح سومین نمایشگاه نفت خوزستان اظهار کرد: در مدت اخیر، بازاریابیهای گسترده ای برای فروش نفت ایران به کشورهای جدید یا افزایش حجم صادرات به کشورهای خریدار نفت ایران داشته ایم.



وی افزود: به همین دلیل تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی نه تنها ما را متضرر نمی کند که بیشترین ضرر را متوجه آنها می کند زیرا نفت ایران مشتری دارد ولی تامین نفت خام پالایشگاه های کشورهای اروپایی که هم اکنون از نفت ایران تغذیه می شوند برای کشورهای اروپایی دردسرساز خواهد شد.



قلعه بانی ادامه داد: تنها 18 درصد نفت صادراتی ایران را کشورهای اروپایی خریداری می کنند به همین دلیل تحریم آنها تاثیر چندانی روی فروش ما نخواهد داشت. ما در شرایط فعلی با ارتباط مناسبی که با سایر کشورهای جهان داشته ایم خریداران مناسبی برای نفت خود پیدا کرده ایم به گونه ای که هم اکنون نیز آماده قطع صادرات نفت خود به کشورهای اروپایی هستیم.



معاون وزیر نفت تاکید کرد: نفت ایران از کیفیت مناسبی بین کشورهای صادر کننده برخوردار است و اغلب کشورها حتی اروپایی از خرید آن رضایت کامل دارند به همین دلیل نفت ایران بدون مشتری نخواهد ماند. از سوی دیگر در مذاکرات اخیر خود با کشور هند، مشکل طلب هشت میلیارد دلاری با این کشور حل شد و این کشور پس از پرداخت به کشور ما اعلام کرد همچنان خواستار خرید نفت از ایران است.



قلعه بانی تصریح کرد: از سوی دیگر هم اکنون ذخایر نفت ایران به گونه ای است که در آینده کشور ما نقش بی نظیری در بازار انرژی جهان ایفا خواهد کرد و کشورهای مختلف از جمله اروپاییها مجبور هستند به سمت ایران حرکت کنند در غیر اینصورت با مشکل مواجه می شوند.



مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن قدردانی از برگزارکنندگان سومین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان اضافه کرد: امروز به همت مدیران و متخصصان و کارکنان توانمند به ویژه در خطه جنوب، صنعت نفت کشور به خوبی اداره می شود که از آنان همچنین سازندگان و پیمانکاران نفت قدردانی می شود.



قلعه بانی با اشاره به سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت گفت: تا پایان سال جاری حجم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت و 20 میلیارد دلار می رسد که این رقم نسبت به سال گذشته 2 میلیارد دلار بیشتر است.



سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان صبح امروز در اهواز آغاز به کار کرد و تا 12 بهمن دایر است.