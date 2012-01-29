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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

رضایی:

هزار مسکن روستایی در مشگین شهر مقاوم سازی شد

هزار مسکن روستایی در مشگین شهر مقاوم سازی شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن مشگین شهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و 40 واحد مسکونی در روستاهای این شهرستان مقاوم سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مقاوم سازی مسکن روستایی در مشگین شهر اظهار داشت: برای مقاوم سازی این واحدهای مسکونی بیش از 100 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته وی علاوه بر این تعداد از آغاز طرح مقاوم سازی اماکن روستایی تاکنون 4 هزار و 800 واحد در روستاهای مشگین شهر بهسازی و مقاوم سازی شده است.
 
رئیس بنیاد مسکن مشگین شهر همچنین از واگذاری 7 واحد مسکن محرومان با دو میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه  و طرح هادی روستای تازه کند در بخش مرادلو طی دهه فجر جاری خبر داد.
 
وی با اشار به فعالیتهای این نهاد در زمینه طرحهای هادی روستایی در منطقه گفت: تاکنون طرح هادی 41 روستا در شهرستان مشگین شهر اجرا شده و در 73 روستا نیز در دست اجرا است.
 
رضایی عنوان کرد: امسال 17 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای طرحهای بنیاد مسکن این شهرستان اختصاص یافته است.
 
کد مطلب 1520035

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