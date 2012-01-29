سیف الاسلام در طرابلس/ تلاش برای حذف بقایای رژیم قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، منابع آگاه اعلام کردند: شورای انتقالی لیبی عصر دیروز قانون انتخابات را تصویب کرد.

"مختار الجدال" عضو شورای انتقالی لیبی در این باره گفت : سیستم فردی و حزبی در این قانون گنجانده شده است و 136 کرسی از دویست کرسی کنگره ملی عمومی لیبی از طریق سیستم فهرستی و 64 کرسی باقیمانده از طریق سیستم فردی انتخاب می شوند.در قانون انتخابات کسانی که در سرکوبی انقلاب مردم لیبی مشارکت داشته اند حق مشارکت در انتخابات را ندارند.

از سوی دیگر یک مسئول در وزارت امور خارجه لیبی اعلام کرد: سفیران لیبی در خارج مورد بازنگری قرار می گیرند و کسانی که با رژیم معمر قذافی ارتباط داشته اند، برکنار خواهند شد.

خبر دیگر اینکه منابع وابسته به وزارت کشور لیبی بیان کردند: سیف الاسلام طی روزهای گذشته برای نشان دادن مکان گنجهای پنهانی معمر قذافی در منطقه باب العزیزیه به انقلابیون به طرابلس برده شده است و پس از نشان دادن برخی مکانهای مخفی و گنجها فورا به الزنتان بازگشته است.

این در حالی است که برخی منابع آگاه اعلام کردند: شورای انتقالی لیبی برای روشن شدن برخی مسائل از جمله کشف مکان گنجهای معمر قذافی که ارزش آن میلیاردها دلار تخمین زده می شود در تحویل سیف الاسلام به دادگاه بین المللی لاهه تعلل می کند.



به گزارش این منابع، شورای انتقالی سه هفته از دادگاه بین المللی برای تحویل سیف الاسلام فرصت خواسته بود، اما با پایان یافتن مهلت مذکور این شورا به بهانه نا امنی، منطقه بنی ولید و بهانه های دیگر پاسخ قطعی به دادگاه بین المللی نداده است.

این در حالی است که اسامه الجویلی وزیر دفاع لیبی گفت : سیف الاسلام قذافی همچنان در مقر اقامت خود در الزنتان است و هرگز از آن مکان خارج نشده است و تا زمان برگزاری محاکمه در الزنتان می ماند. وزارت دفاع عملیات حفاری در باب العزیزیه را برعهده دارد نه وزارت کشور.